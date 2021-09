Verslavingszorg bestrijdt pijn door gebruik VR-brillen

Verslavingszorg Noord Nederland (VNN) gaat virtual reality inzetten voor pijnbeheersing bij mensen die verslaafd zijn geraakt aan pijnstillers. Een proef op de polikliniek in Leeuwarden is geslaagd en nu wordt de werkwijze ingezet op andere locaties, zoals in Emmen.

Patiënten met chronische pijnklachten die verslaafd zijn geraakt aan voorgeschreven opioïde pijnstillers zoals oxycodon, werden in Leeuwarden virtueel meegenomen het lichaam in. Met een VR-bril werden de zenuwbanen, ruggenmerg en hersenen getoond. Tijdens de virtuele reis werd uitgelegd wat pijn is, hoe het werkt en vooral hoe het bij de patiënt niet meer werkt.

Volgens verpleegkundig specialist ggz Lucie Manden is kennis over pijn vergroten een belangrijke methode om pijn tegen te gaan. En bij minder pijn, is minder medicatie nodig.

Toch wordt pijneducatie nog niet breed omarmd, merken ze bij VVN. "Als men zou weten hoe effectief pijneducatie werkt, zou het veel breder worden ingezet", zegt Manden. "Bij sommige patiënten zie je de schouders direct omlaag gaan als ze de bril opzetten, omdat het lichaam eindelijk kan ontspannen. Therapie zal altijd belangrijk blijven bij de behandeling van verslaving, maar ik verwacht dat we in toenemende mate gebruik zullen maken van technologische innovaties bij de behandeling."

Werking

"In 2019 verstrekten apotheken in Nederland aan zo'n 600.000 mensen opioïde pijnstillers", vertelt Manden "We krijgen veel aanmeldingen van mensen die afhankelijk zijn geworden van oxycodon. Omdat de verslaving voorkomt uit voorgeschreven medicatie, zien veel mensen zichzelf niet als verslaafd. Een onconventionele verslaving of afhankelijkheid vraagt om een onconventionele aanpak. Daarom zijn we op zoek gegaan naar een innovatie die onze cliënten kan helpen met het afbouwen van de medicatie." Zo kwam VVN bij de VR-bril uit.

Gedurende enkele maanden werden er proeven gedaan in Leeuwarden. De VR-bril geldt als trainingsmiddel om de pijn in het lichaam te controleren. "Als je chronische pijn hebt, houdt je lichaam je brein eigenlijk voor de gek. Je lichaam heeft geen directe schade, maar toch ervaar je dat zo. De VR-bril helpt met het bestrijden van de chronische pijn, maar zorgt er niet voor dat je niets meer voelt. Ik vergelijk het met de man in het circus die op een spijkerbed ligt. Hij kan zonder pijn te ervaren op dat bed liggen, eraf gaan, op een punaise stappen en het uitgillen van de pijn. Het draait allemaal om het trainen van het lichaam en brein."