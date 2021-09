Cel geëist voor mishandelen en gijzelen vriendin: 'Ik was in een boze bui'

Voor het mishandelen en vasthouden van zijn vriendin in haar eigen huis in Assen heeft het Openbaar Ministerie twaalf maanden voorwaardelijke celstraf geëist tegen een man uit Beilen. Omdat de man GGZ-patiënt is en op dit moment gedwongen opgenomen is, eiste de officier van justitie geen onvoorwaardelijke straf; hij wil dat de man in de kliniek blijft.

In januari 2019 deed de toenmalige vriendin van de 35-jarige Beilenaar aangifte van verkrachting, mishandeling en vrijheidsberoving. De man zou van 2 tot en met 4 januari bij haar in huis zijn geweest, terwijl zij geen kant op kon.

Ze vertelde bij de politie dat ze onder dwang met hem moest douchen en seks met hem moest hebben. Daarnaast zou hij haar in de mond hebben geplast en haar bont en blauw hebben geslagen. Ook kon ze naar eigen zeggen haar huis niet uit, doordat haar toenmalige vriend de huissleutel had afgepakt en de voordeur op de haken had gedaan.

Schizofreen

De Beilenaar kende de vrouw uit een GGZ-kliniek in Assen, waar hij eerder opgenomen is geweest en zij ook. De man heeft een schizofrene stoornis, een persoonlijkheidsstoornis en een laag IQ.

Begin 2019 had de vrouw een eigen huis in Assen, maar woonde hij nog in de kliniek. Toen hij bij haar was, had hij verlof. Hij erkende dat hij speed en ook softdrugs had gebruikt en dat vanwege zijn psychische problemen beter niet had kunnen doen.

De Beilenaar viel op een bepaald moment op de bank in slaap en werd toen heel raar wakker, vertelde hij. Hij voelde zich slecht. Volgens zijn toenmalige vriendin belandde hij door de drugs in een psychose, maar dat gelooft de man nog altijd niet, bleek tijdens de rechtszaak.

Verkrachting niet bewezen

Hij ontkende de verkrachting. Wel zei hij dat hij de vrouw in het gezicht en op de schouders had geslagen. "Ik had een boze bui. Daar heb ik veel spijt van. Ik had weg moeten gaan", zei hij. "Als ik haar één klap had gegeven, had ik het niet erg gevonden, maar hier schaam ik me voor." Dat hij haar had opgesloten, zoals de vrouw zelf beweert, klopt volgens hem niet.

De officier van justitie zei dat hij de aangifte van de vrouw wel gelooft, maar dat er te weinig bewijs is. Behalve de aangifte is er geen extra bewijs en daarom kon hij niks anders dan vrijspraak vragen. Voor het geweld en de vrijheidsberoving is wel genoeg bewijs, zei hij.

Schadevergoeding

Op foto's was te zien dat de vrouw onder de blauwe plekken zat en ook haar moeder vertelde bij de politie dat haar dochter allemaal blauwe plekken en een gezwollen kaak had toen zij 4 januari langskwam. De avond ervoor was ze ook aan de deur geweest, maar kwam ze er niet in, omdat de deur op de haken zat.

Het slachtoffer eist ruim 11.000 euro schadevergoeding, waarvan 10.000 euro smartengeld. De vrouw heeft zo veel last van wat haar is overkomen, dat ze niet langer in haar huis wil wonen. Inmiddels is ze verhuisd.

Uitspraak: 16 september.