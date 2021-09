Misbruikverdachte uit Roden ook verdacht van bezit kinderporno

De 52-jarige Peter O., die wordt verdacht van het seksueel misbruiken van een peuter in zijn woonplaats Roden, wordt ook verdacht van het bezit van kinderporno. Dat bleek vanmiddag op een tussentijdse zitting bij de rechtbank in Assen.

Op een computer van de man zijn ruim tweeduizend video's met kinderporno gevonden en vijf foto's. Tijdens de eerdere zittingen, in mei en juli, was dit nog niet bekend. De strafzaak tegen de Rodenaar zou vandaag inhoudelijk behandeld worden, maar is uitgesteld, omdat er nog extra psychiatrisch onderzoek nodig is, vindt de rechtbank.

Misbruik in steegje

Op 15 juni vorig jaar dwong de man een 4-jarig meisje in een steegje in Roden om seksuele handelingen met hem te plegen. Het kindje was net met een leeftijdsgenootje naar een nabijgelegen speeltuin geweest toen ze werd aangesproken door de man.



O. was daarna lange tijd onvindbaar. De politie verspreidde kort na het misdrijf beelden van hem, waarop te zien was dat hij in de buurt van de steeg fietste. De beelden werden ook getoond in het tv-programma Opsporing Verzocht, maar ondanks de vele tips, werd de man pas in februari gevonden.

Potloodventen

Hij heeft bekend dat hij het meisje heeft misbruikt. Naar eigen zeggen was hij erop uit om op 15 juni te gaan potloodventen. Dat het was uitgedraaid op het misbruiken van een peuter, was volgens hem nooit de bedoeling geweest.



Uit psychisch onderzoek bleek afgelopen voorjaar al dat de man onder meer een persoonlijkheidsstoornis heeft en behandeld moet worden, omdat de kans op herhaling anders groot is. De psycholoog die dat onderzoek deed, adviseert de rechtbank de man ambulant (vanuit huis, red.) te laten behandelen.

Psychiatrische kliniek

De officier van justitie vindt het risico dat er dan weer iets misgaat te groot. Het lijkt hem beter dat de man wordt opgenomen in een psychiatrische kliniek. O. heeft inmiddels zelf ook gezegd dat dit hem beter lijkt. Daarom wil de officier dat er een psychiater wordt aangesteld die hem verder onderzoekt om te kijken naar wat voor kliniek hij zou kunnen.



O.'s advocaat Tineke Pieters vreest dat de strafzaak daardoor maanden moet worden uitgesteld, omdat er een tekort aan psychiaters is bij het NIFP, de instantie die verdachten onderzoekt en rechtbanken adviseert. Toch is de rechtbank het eens met de officier. Wanneer de zaak verder gaat, is nog niet bekend. O. blijft de komende maanden vastzitten.

