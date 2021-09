Harry's Blues is 30 jaar

"Heel vaak vraag ik mijzelf af wat Harry van de muziek zou vinden." Na twintig jaar samen een programma te hebben gemaakt "zitten we op dezelfde golflengte. En zo wil ik doorgaan."

Hilversum

De grote muziekstations draaien veel te weinig bluesmuziek en dat was dertig jaar geleden niet anders, vindt Albert Haar. Het was een van de redenen om met Harry Muskee een radioprogramma te gaan maken. Maar een radiodier is Muskee nooit geworden, want het bleef de muzikant die radio maakte.

"In de eerste uitzending kwam hij al met een plaat van ruim negen minuten op de proppen, want dan was de uitzending snel gevuld." In de eerste uitzending lijkt hij al op te kijken tegen de wekelijkse regelmaat van de uitzendingen. "Het zal wennen worden, want het is regelmatig werk he!" Ook wist Muskee geregeld niets over de artiesten die hij draaide. "Maar het ging om de muziek en dan kon hij wel goed vertellen waarom muziek hem raakte."

Amerika

Harry's Blues had luisteraars over de hele wereld. Ook bluesartiesten die graag ontdekt wilden worden stuurden hun materiaal naar Muskee in Grolloo of naar de redactie van RTV Drenthe. "Vaak was dat de moeite, maar soms ook niet," zegt Haar. Hij ziet in de blues een boodschap die nog steeds actueel is. "Muskee zei vroeger altijd: 'blues is sorry' zeggen. In de zin van 'er niet mogen zijn' en dat je als gekleurde je eigen plek moet bevechten. Dat geldt nog steeds als je kijkt naar bijvoorbeeld de Black Lives Matter gevoelens."

Muskee herkende in die strijd het conflict met 'Hilversum' om gehoord te worden met zijn genre, denkt Albert Haar.

Volgens Haar is ook de blues enorm veranderd in de laatste 30 jaar. "Je zou rap kunnen zien als een activistische en militante vorm van blues. Dat is een moderne 'talking blues'. "Maar dat draai ik niet, omdat ik ook zeker zou weten dat Harry het geen 'handgemaakte' muziek vindt. Het is elektronisch."

In juli 2011 is de laatste uitzending met Muskee opgenomen.