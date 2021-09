Emmenaren voor de rechter voor importeren cocaïne uit Zuid-Amerika

De mannen wordt verweten dat zij een criminele bende vormden die gericht was op het importeren van harddrugs. Hiervoor werd handel in zout als dekmantel gebruikt. Voor de inkoop maakten zij contact met personen in Brazilië. Het was de bedoeling dat blokken cocaïne in of tussen het zout zou worden getransporteerd via de havens in Antwerpen, Rotterdam en Amsterdam. Douaniers zouden hiervoor worden omgekocht, maar zover is het volgens het Openbaar Ministerie niet gekomen. Door een ander lopend drugsonderzoek kwam de politie deze drugslijn in wording op het spoor.

Speciale zoekteams

De aanhoudingen werden gedaan door de zogeheten Ondersteuningsgroep. Dit is een politieteam dat wordt ingezet bij complexe en risicovolle aanhoudingen. Bij de doorzoekingen van panden in Emmen, Nieuw-Dordrecht, Den Haag en Utrecht werd gebruik gemaakt van speciale zoekteams van Defensie. De leden van dat team zijn in staat om zeer kleine ruimtes, ruimtes met weinig licht en onveilige ruimtes te doorzoeken. Ze maken bijvoorbeeld gebruik van geavanceerde middelen zoals een grondradar. Waarmee tot enkele meters in de bodem kan worden gekeken en verborgen ruimtes kan opsporen.

De politie nam goederen zoals auto's, een motor, contant geld en munitie (en een nepwapen) in beslag.

