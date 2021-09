Zoek je nog een plek om je caravan te stallen? Dan ben je waarschijnlijk te laat

Hij loopt door een nu nog vrij lege hal. Plek zat, zou je denken. Maar niets is minder waar. "Over een aantal weken staat het hier helemaal vol", vertelt Rutgers. "Ik ben in deze ruimte achter in de hoeken begonnen. Ik inventariseer bij de mensen wie z'n caravan de komende maanden niet nodig heeft en zet die het eerst weg." Want een plek huur je bij Rutgers meteen voor een heel jaar. En als je tussendoor op vakantie wilt, kun je je kampeermiddel gewoon ophalen. "Degenen die in de winter weggaan zet ik vooraan anders moet ik steeds alles verplaatsen", legt Rutgers uit.

Hij zet zelf de caravans in de stalling. "Om schades te voorkomen." En rijdt ze er ook zelf weer uit. Jarenlang was Rutgers kweker. Zijn kassen aan de Hoofdweg in Eelde stonden vol planten. Negen jaar geleden offerde hij een klein stukje van zijn kas op om caravans te kunnen stallen. Het blijkt een gouden zet. "Ik begon met 28 caravans", vertelt hij. Het jaar daarop heb ik een beetje reclame gemaakt en toen stond deze hele ruimte al vol." Hij besloot de planten de deur uit te gooien en een stalling te beginnen.

Zelfs de gangpaden worden vol gezet

Hij heeft nu zo'n achthonderd plekken in de verhuur. Voor auto's en trailers met boten, maar voornamelijk voor caravans, vouwwagens en campers. Zijn klanten wonen vooral in de buurt, maar een deel woont in het westen en gaat hier op vakantie. "Dan vinden ze het wel makkelijk dat ze de caravan ook in Drenthe kunnen laten. Het is hier trouwens ook goedkoper dan in het westen."

Nu de zomervakantie voorbij is, komen de meesten mensen hun kampeermiddel weer brengen bij de voormalig kweker. "Vorig winter zat ik eigenlijk te vol. Door corona kwam de grijze golf zoals ik ze maar even noem, halsoverkop terug uit warme landen als Spanje en Portugal. Dat was wel even passen en meten om het allemaal kwijt te kunnen."

Daarnaast denkt Rutgers dat door corona kamperen in eigen land populair is geworden waardoor meer mensen een kampeermiddel hebben aangeschaft. En die zoeken nu allemaal onderdak. Maar net als Rutgers zitten ook andere stallingen vol. "Ik krijg dagelijks zeker tien telefoontjes met de vraag of ik nog plek heb. Van collega's hoor ik dezelfde verhalen. Als ik de ruimte hier twee of drie keer zo groot maak, komt die ook met gemak vol." Maar aan uitbreiding zit Rutgers niet te denken. "Ik heb nu zo'n achthonderd plekken, het houdt een keer op", besluit hij.