Vader Tom Egberink geniet van prestaties zoon: 'Mooi hoe iedereen meeleeft'

"Hij moest tegen de nummer twee van de wereld", vertelt vader Berto over de tegenstander in de halve finale. "Hij is ook de tweede van de vorige Paralympische Spelen in Rio de Janeiro." Het was daarom geen eenvoudige klus voor zijn zoon. "Hij kwam met 3-1 achter, maar draaide de zaak helemaal om."

Trainingsbeest

Dat geeft aan hoeveel energie de rolstoeltennisser uit Drenthe is zijn sport legt. "Hij was erg fit en zei voor zijn reis naar Tokio dat 'ie voor goud ging", vertelt Berto. "Het moest nu gebeuren na zoveel pech en operaties in de laatste zes jaar. Tom traint vijf keer in de week, iedereen is bang voor hem."

Na de overwinning op de Brit had vader Berto even contact met zijn zoon. "Dat was zo'n half uur na zijn wedstrijd. Tom was erg tevreden. Volgens hem moest iedereen huilen, zelfs de bondscoach." De overwinning maakte veel los na alles wat de rolstoeltennisser heeft meegemaakt en voor zijn sport gedaan heeft. "Het is een fantastische beloning, en het kan nog mooier", aldus Berto.

Tegenstander

Want aankomende zaterdag staat de 28-jarige Dalenaar oog in oog met de nummer één van de wereld, die al vier jaar lang die hoogste positie bekleedt. "Dat zal niet makkelijk worden", is vader Berto realistisch. Toch keek hij in de halve eindstrijd met vertrouwen naar hem. "Ik dacht: als je zo door blijft tennissen, dan win je. En dat is gelukkig gebeurd."

Daarna kreeg Berto het zelf nog druk met veel belletjes en berichtjes over de successen van zijn zoon. "Hartstikke leuk dat iedereen zo meeleeft." Berto volgt de prestaties thuis, 'gewoon' op de bank. "Er zit ook veel verschil in tijd met Japan. Dan is het allemaal zo vroeg met zeven uur tijdsverschil. Dan heb je liever geen visite. Soms moet je om 03.00 uur 's nachts het bed uit, maar we doen het graag."

Het liefst was Berto zelf naar Japan afgereisd. Door het coronavirus wordt dat niet toegestaan. "Maar niemand is erbij, zelfs zijn vriendin niet. Corona heeft al zoveel kapot gemaakt, ik was blij dat het toernooi überhaupt doorging."

Brons én goud?

De liefde voor het rolstoeltennis bij paralympiër Egberink is ontstaan nadat hij de sport uitprobeerde in Oosterhesselen. "Zijn toenmalige trainer zei dat hij heel veel talent had. Z'n balgevoel was 'niet normaal'." Toen de carrière van Egberink op stoom kwam, kwamen de successen, met als hoogtepunt de finaleplek op de Spelen in Tokio. Daarnaast maakt Egberink met zijn dubbelpartner Maikel Scheffers ook nog kans op een bronzen plak. Die wedstrijd wordt vannacht gespeeld. De finale van het enkelspel staat zaterdag op de planning. Dan zit Berto er thuis op de bank niet alleen voor. "Het is uitverkocht hier thuis."

US Open Na de Paralympische Spelen vliegt Tom Egberink niet terug naar Schiphol, maar reist hij door naar Amerika voor de US Open. Dat toernooi is een Grand Slam, een zeer prestigieus tennistoernooi. Vanwege de goede plaatsing van Egberink op de wereldranglijst mag hij daar uitkomen. Vader Berto: "Het is zeker waard om daar naartoe te gaan. De startgelden zijn goed, en als je gunstig loot kun je zomaar weer ver komen."

