Rechter buigt zich over afgegeven omgevingsvergunning mestvergasser Emmen

"De omgevingsvergunning, als finale toestemming voor de bouw van een mestvergasser in Emmen, had niet mogen worden verleend en moet worden vernietigd", zei Henk Baptist van Milieudefensie vandaag voor de rechter in Groningen. Vandaag stond de natuurorganisatie tegenover de provincie Drenthe, die de vergunning had afgegeven.

Hans Jansen en zijn compagnon Richard Kusters van Stercor, het bedrijf dat de eerste mestvergasser in Nederland op het GETEC-Park gaat bouwen, kregen in februari de vereiste vergunning door de provincie Drenthe toegestuurd. Toch kan de schop nog niet de grond in. De rechter moet zich eerst uitlaten of de vergunning inderdaad terecht is gegund. Ze neemt hiervoor een bedenktijd van zes weken.

Muggenzifterij

Met de mestvergasser is een investering van veertig miljoen euro gemoeid. Er is hier een voorbereidingstijd van vijftien jaar aan voorafgegaan. "Een project dat een positieve bijdrage levert aan een milieuprobleem. Het heeft een dichtgetimmerd plan, waardoor het een goede kans van slagen heeft. Dan is het jammer dat er muggenzifterig op in wordt gegaan", zei Rens Snel van Trip Advocaten & Notarissen die de provincie bijstaat.

De mestvergasser moet jaarlijks 185.000 ton droge mest omzetten in koolstof. Die is geschikt als kunstmestvervanger en bodemverbeteraar. Als bijproduct komt groen gas vrij, goed voor ongeveer 30 kubieke meter gas per jaar. Half Emmen kan daardoor omschakelen naar een duurzame energiebron.

Monitoren

Milieudefensie vindt dat de vergunning niet zorgvuldig tot stand is gekomen. De stikstofberekeningen kloppen niet, zo stelt de natuurbelangenorganisatie en de kans is aanwezig dat er schade wordt veroorzaakt aan de natuur. Bepaalde zaken zoals verkeersbewegingen zijn niet meegerekend, om het streefgetal niet te overschrijden. "De vervoersbewegingen, vanaf de plek waar mest vandaan komt tot aan de fabriek, moet je meenemen. Dit heeft effect op alle natuurgebieden in Nederland", zei Baptist.

Volgens Jansen was de ongerustheid van de milieuorganisatie niet nodig: "Alles wordt vastgelegd en gemonitord. Bij het overschrijden van grenzen kan direct worden ingegrepen." Baptist: "Monitoren is leuk. Maar pas na een jaar is te zien of er schade is of niet".