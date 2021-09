Havezate Westrup in de steigers: 'Heel spannende klus'

Aan de buitenkant lijkt de tijd te zijn stilgestaan, maar binnen is het historische pand een bouwplaats. Het hele gebouw wordt gerenoveerd. Muren en vloeren zijn gestript en daaronder worden historische elementen zichtbaar.

"Mensen denken vaak dat monumenten en duurzaamheid niet samen gaan, maar er zijn wel degelijk mogelijkheden", zegt Anna Bruijn van Holstein Restauratie Architectuur. In dit geval worden de vloer, de gevels en het dak geïsoleerd. Op de benedenverdieping komt ook vloerverwarming.

Monumentenglas

In het gebouw komen bepaalde technische hoogstandjes, zoals speciaal monumentenglas. Aannemer Arnold Moes, van Bouwbedrijf Moes: "Dat is dubbel glas, maar dan wel veel dunner dan normaal. Ertussen zit gas, wat zorgt voor een heel goede isolatie."

Daarnaast krijgt het gebouw aan de achterkant een nieuwe dakkapel en wordt er aan de zijkant een serre gebouwd. Een kostbare klus, want in totaal kost de verbouwing rond de 1,5 miljoen euro.

Het doel van dit project is om te verduurzamen, maar lukt het dan ook om energielabel A te halen? "Een A-label bij een monument is ontzettend ambitieus", zegt Bruijn. "Dat is eigenlijk niet haalbaar. We zijn hier wel hard op weg om energielabel B te halen."

Bekijk hier onze reportage over de verbouwing van Havezate Westrup:

Bediendentrap

Toen havezate Oldengaerde werd gerenoveerd werden er allerlei ontdekkingen gedaan. Zo werd een oude lemen vloer en een veldkei gevonden, die mogelijk dateren uit het begin van de 15e eeuw. In het landhuis vonden ze ook drie ingelijste kunstwerken, met een bijzonder verhaal.

Bij havezate Westrup zijn er binnen minder oude ornamenten te vinden dan bij Oldengaerde, omdat dit gebouw al een paar keer gerestaureerd is. Toch vonden Bruijn en de bouwers iets wat ze niet hadden verwacht: een oude bediendentrap. Deze zit verscholen achter een luik.

Bruijn: "Dat maakt zo'n project zo spannend. Je weet nooit wat je kan tegenkomen." De trap wordt niet meer gebruikt, maar blijft wel behouden.

'Drentse jongen'

Havezate Westrup was vroeger een adellijk huis. Daarna deed het meer dan honderd jaar dienst als notariswoning. En het toeval wil, dat die traditie ook wordt voortgezet. Rien Meppelink, de nieuwe eigenaar, werkte 35 jaar als notaris in Amsterdam. Hij gaat het huis zelf bewonen met zijn hond Max, een Drentse Patrijs.

Meppelink: "Ik ben een Drentse jongen. Ik heb achttien jaar in Meppel gewoond. En nu back to the roots. En wat is er dan mooier dan een oud-notarishuis in Dwingeloo?"

Het gebouw staat nog even in de steigers, maar als alles goed gaat, dan zijn de werkzaamheden in het voorjaar van volgend jaar klaar.