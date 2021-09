Feesten in je onderbroek bij muziek van ABBA: 'Gewoon omdat het kan'

De Zweedse popgroep ABBA komt na veertig jaar met een nieuw album. De plaat heet Voyage en komt op 5 november uit, kondigden zij vanavond aan. Een nummer dat in elk geval op de plaat staat is I Still Have Faith In You. De song werd al in 2018 aangekondigd, dus voor fans van de band is er na lang wachten 'eindelijk' nieuwe muziek in aantocht.

In Zuidoost-Drenthe maakt het niet uit of je fan of niet-fan bent van de wereldberoemde muziekgroep. Als het dj-duo Buurman en Buurman daar tijdens carnaval een nummer van de band draait, moeten alle mannen hun broek laten zakken. Waarom? "Gewoon omdat het kan", vertelt Bernard Boumans van het duo.

Iets 'geks'

"Het geldt voor alle mannen die aanwezig zijn in de feesttent. Zij staan dan in hun onderbroek. Want als het carnaval is, dan gebeuren gekke dingen en moet je wat leuks verzinnen", vertelt Boumans over het opmerkelijke verschijnsel. Toen het muziekduo ermee begon had niet iedereen zin om met deze 'onderbroekenlol' mee te doen, maar naarmate de uren verstreken ging bij steeds meer mannen de broekriem los. "Mensen begonnen de grap wat te snappen." Ook kan Boumans niet ontkennen dat alcohol een rol speelt.

Het fenomeen verspreidt zich verder over de provincie en wordt vaker toegepast. "Er zijn bands die een nummer van ABBA spelen, en dan laten mannen hun broek vervolgens zakken. Het is echt een leuk 'ding' geworden", zo vindt Boumans. "Het geldt voor alle nummers van ABBA; van Dancing Queen tot Happy New Year." Toch zijn er ook favoriete platen waarbij mannen de broek nog makkelijker laten zakken. "Gimme Gimme Gimme doet het erg goed. Dat nummer begint rustig en barst daarna los na zo'n 20 seconden. Dan voelt iedereen zich euforisch en is het helemaal feest."

Bewondering

Boumans wil zichzelf geen fan noemen van de Scandinavische popgroep, maar heeft wel bewondering voor de muziek. "Als je van muziek houdt en weet hoe het werkt, dan weet je ook hoe bijzonder het is wat zij doen. Ze zijn zo goed en vernuftig. Er zitten leuke technische dingen in de muziek die uitzonderlijk zijn. Er zijn ook zoveel mensen die, bijvoorbeeld in documentaires, zeggen: het is briljant."

Maar gaat de muziek van ABBA, die z'n hoogtepunt beleefde in de jaren 70 en 80 van de vorige eeuw, opnieuw de hitlijsten bestormen? Gaat het nieuwe album werken, anno 2021? Boumans is ervan overtuigd dat het wel goed gaat komen. "Als je hun classics draait op een feestje en ziet wat ABBA dan doet, dan gaat het nieuwe album een stortvloed teweegbrengen. Dat kan niet anders, ik ben daarvan overtuigd."

Of er tijdens carnaval een grijsgedraaide ABBA-plaat of een nieuwe single gedraaid wordt?, wat het dj-duo betreft gaat de broek in ieder geval naar beneden.