Slor en Van Kaam: 'Het is tijd voor échte weerstand'

"Maar ik ben blij dat de knoop is doorgehakt", laat Slor na zijn eerste trainingen in Emmen weten. "Bij FC Groningen zou ik vooral mijn wedstrijden in Onder 21 spelen en met alle respect, daar ben ik wel een beetje klaar mee. In de Keuken Kampioen Divisie sta je tegenover echte kerels en dat is gewoon goed voor mijn ontwikkeling. Er was overigens wel wat meer interesse, maar zo concreet als Emmen op de laatste avond werd was geen enkele andere club."

"Natuurlijk was het even balen", vult Van Kaam aan, "dat je hoort dat er nu geen serieuze kans is op veel speelminuten in het eerste. Daarom is het wel fijn dat ik door Groningen aan Emmen verhuurd wordt. Tijd voor teleurstelling is er nu ook niet. Ik moet me hier gewoon gaan bewijzen en zorgen dat ik aan het spelen kom."

De 19-jarige Slor typeert zich als een echte linkerspits, met snelheid, een goede actie, een dito voorzet én scorend vermogen. Van Kaam (eveneens 19) is iets multifunctioneler, want in principe is hij aan de gehele rechterkant inzetbaar. "In de jeugd speelde ik rechtsbuiten, maar de laatste jaren meer en meer als rechtsback. Wat ik ambieer? Dat maakt me eerlijk gezegd niet zoveel uit. Daar waar de trainer me nodig is, daar speel ik."