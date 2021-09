FC Emmen Rood Wit TV #5: 'Beter verdedigen en lef hebben aan de bal'

"De kans is klein dat hij er morgen bij is", aldus Dick Lukkien die ook nog niet kan beschikken over twee andere nieuwkomers (Reda Kharchouch en Peet Bijen). Kian Slor en Joël van Kaam, die op het laatste moment nog overkwamen van FC Groningen, maken wel deel uit van de selectie. "Beide mannen zijn fit, hebben ook veel gespeeld de laatste weken en die gaan inderdaad mee."

Opnieuw een gesloten verdediging: Lef gevraagd!

De reis gaat dus naar Helmond Sport, de ploeg die twee plekken onder Emmen staat. Dat is plek 19, met 3 punten uit 4 duels. "Helmond Sport heeft een ploeg met veel nieuwe gezichten en dus moet trainer Wil Boessen, net als wij hier, bouwen aan zijn elftal. Na verliespartijen tegen FC Den Bosch (2-0), Jong AZ (1-2) en MVV (3-2) won Helmond Sport vorige week met 1-0 van Jong PSV. "Eigenlijk hebben ze wel wat te weinig punten, vind ik. Ze hebben een heel herkenbaar spelidee, met jonge gretige spelers. Ze spelen over het algemeen vanuit een gesloten verdediging en proberen dan in de omschakeling de tegenstander pijn te doen", aldus Lukkien.

Het is een strijdwijze waarmee FC Emmen dit seizoen al meermaals mee te maken kreeg, met matig succes (gezien de huidige 17e plaats met 4 punten). Lukkien: "Met onze kwaliteiten moeten we daar veel beter mee omgaan. Beter verdedigen en vooral negentig minuten lang geconcentreerd en in balbezit met veel meer lef, waardoor we tot meer kansen en dus ook doelpunten kunnen komen."

Opstelling FC Emmen

Brouwer; Luzayadio, Miguel, Veldmate, Hardeveld; Bernadou, Vlak, Scholte; Bijleveld, Hilterman en Van Ooijen

LIVE op Radio Drenthe

Helmond Sport - FC Emmen is uiteraard weer live te volgen op Radio Drenthe. De wedstrijd begint om 21.00 uur. De uitzending om 20.30 uur.