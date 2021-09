'Kloosterveen geen aardgasvrije startwijk bij dwang door Rijk'

Vanavond werd dat bekend in de gemeenteraad. Die steunt unaniem een reeks aanvullingen voor Kloosterveen op de lokale Warmtevisie. In die visie staat hoe Assen de stad van het aardgas af wil halen. Kloosterveen is als zogenoemde 'startwijk' als eerste aan bod, en dat blijft zo. Rijk en gemeentes willen met start- en proefwijken nog voor 2030 1,5 miljoen huizen van het gas af krijgen.

Zelf keuze hoe, wat en wanneer

Maar dit gebeurt in Kloosterveen beslist niet onder dwang, zo is na herhaaldelijke gesprekken met de werkgroep Duurzaam Kloosterveen vastgelegd. En ook niet per se voor 2030. Woningeigenaren bepalen uiteindelijk zelf of, hoe en wanneer ze van het gas afgaan. Dus overal een all electric warmtepomp, wat de gemeente graag wou, is daarmee van de baan. De aanvullingen zijn er gekomen, na felle protesten vanuit de wijk.

De werkgroep Duurzaam Kloosterveen, een groep kritische bewoners, ging voorop in de strijd, toen dit voorjaar onrust ontstond over de Asser Warmtevisie. Het viel de wijkbewoners rauw op het dak dat hun wijk met 4.500 huizen als eerste van het gas af moest, en wel vóór 2030. Dat zou in Kloosterveen het snelste en makkelijkste kunnen, zo denkt de gemeente, omdat de huizen daar vrij nieuw zijn.

Frontlinie

Maar zodra bewoners hoorden dat zij in de frontlinie werden gezet, en voor 2030 verplicht over zouden op volledige elektrische warmtepompen, waren de rapen gaar. Veel te duur voor de meeste huizen, omdat er meer moet gebeuren dan alleen een warmtepomp plaatsen om zonder gas de woning ook echt warm te krijgen en houden.

In plaats van de door de gemeente voorgespiegelde 15.000 euro aan kosten, zou het al snel oplopen tot 50.000 euro. Veel huizen zijn al ouder dan tien jaar, en daar moeten de vloeren eruit voor speciale vloerverwarming. En de dreiging van dwang, vanuit het Rijk, dat pikten ze al helemaal niet.

Maandenlange onrust

Na meer dan 1.000 protesthandtekeningen, maandenlange onrust en een bezinningsperiode, kwamen er verzoenende gesprekken. Het resultaat kwam eind juni; een extra bijlage voor Kloosterveen op de Warmtevisie. Volgens Anita de Rijke van de werkgroep Duurzaam Kloosterveen zijn de aanvullingen 'een belangrijke stap naar hersteld vertrouwen'.

Wel liet De Rijke de gemeenteraad vanavond weten nog altijd 'niet blij te zijn om als startwijk in de frontlinie te moeten staan'. "In de toekomst komen er vast goedkopere alternatieven om te verduurzamen, zoals bijvoorbeeld met waterstof via het gasnet. Daar verwachten we veel van. Maar dan moeten we wel de tijd hebben."

Onafhankelijke berekeningen

Gemeente en wijk gaan nu verder aan de slag met een wijkuitvoeringsplan. De werkgroep wil dan wel eerst dat de gemeente Assen onafhankelijke aannemers inschakelt om een berekening te maken voor 15 verschillende huizen in Kloosterveen die representatief zijn voor de wijk. "In gezamenlijkheid moet we dan bekijken, wat de overstap op zo'n all electric waterpomp precies kost. Wat is de geraamde investering voor welk type huis. Dan is het aan de woningeigenaar zelf om te bepalen of het te veel is."

Keuzevrijheid

Volgens De Rijke moet keuzevrijheid voorop staan. "Als ik 20.000 euro wel goed vind, wil dat nog niet zeggen dat mijn buurman dat ook vindt." Ook wil de werkgroep meer duidelijkheid wat er aan subsidie kan komen vanuit Den Haag voor startwijken. Volgens wethouder Karin Dekker is dat nog niet te zeggen. "Er komt een Warmtefonds voor aardgasvrije startwijken. Maar we zitten al tijden met een demissionair kabinet, dus hoe de regelingen eruit komen te zien, dat is nog altijd onduidelijk."

De raad complimenteerde zowel de werkgroep als het college met de uitkomst voor Kloosterveen, waardoor partijen 'constructief' verder kunnen met de energietransitie. "Hieruit blijkt maar weer dat het belangrijk is om inwoners vanaf het begin af aan mee te nemen. Want doe je dit niet, dan kost het veel moeite weer op één lijn te komen", aldus de SP. "Alleen ga je sneller, maar samen kom je verder", stelde de PvdA.

Voor alle Assenaren

De VVD wil dat de nieuwe afspraken met Kloosterveen straks ook gelden voor andere wijken. "We kunnen geen verschil maken tussen de wijken. Punten als geen dwang, geen opgelegde einddatum en eigen keuzevrijheid over hoe en wat, dat moet voor alle Assenaren gelden", stelt Bert Homan.

De VVD-fractie komt daarom volgende week met een amendement in de gementeraad. Dan wordt definitief over de aanvullingen over Kloosterveen besloten. Of de VVD dan voldoende steun krijgt, is nog de vraag. Volgens GroenLinks en SP is de ene wijk de andere niet. "Je moet met elke wijk afzonderlijk kijken wat de bewoners daar willen. Je kunt dit stuk over Kloosterveen niet als blauwdruk op de rest leggen", aldus GroenLinks.

