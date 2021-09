Bioscopen nog niet verlost van coronamaatregelen; omzetdaling gevreesd

De Nederlandse Vereniging van Bioscopen en Filmtheaters (NVBF) vreest namelijk dat een toegangscheck een drempel gaat vormen voor een bezoekje aan de bioscoop. Willen de ondernemers meer dan 75 bezoekers toelaten, dan wordt aan de filmliefhebbers een coronatoegangsbewijs gevraagd. NVBF verwacht daarom dat de bioscopen in de resterende maanden van het jaar 70 miljoen euro minder gaan omzetten. Dat bedrag is bijna tweemaal zo hoog als het eerder ingeschatte verlies van 33 miljoen euro.

Ook Frans Einhaus van de Astra Bioscoop in Klazienaveen ziet dat de bioscopen nog niet verlost zijn van de coronaperikelen. "Als je straks 75 mensen mag toelaten per bioscoopzaal, dan is dat voor een heleboel collega's niet rendabel. Bij ons zijn de zalen iets kleiner. Als je hier op anderhalve meter wil zitten en de groepsaantallen zijn gunstig, dan kun je goed 75 man kwijt en zit iedereen op 2,40 meter van elkaar."

Vertrouwen in de bioscoopbranche

Voor de Astra bioscoop lijkt het dus niet heel veel uit te maken. "Maar bij een grotere zaal snap ik dat je die anderhalve meter liever hanteert. Dan kun je veel meer mensen kwijt dan maximaal 75 bezoekers." Ook ziet Einhaus liever een andere houding van de overheid. "Als je bekijkt wat wij als bioscopen hebben laten zien, vind ik dat de overheid er anders in kan staan. Meer vertrouwen aan de branche geven."

Volgens de bioscoopeigenaar is het namelijk goed gegaan in de bioscopen, ook toen Nederlanders nog niet gevaccineerd waren. "De coronabesmettingen zijn niet uit de bioscopen voortgekomen. Volgens mij kan je gewoon heel veilig naar een bioscoop." Ondanks dat in de bioscoopzalen van Einhaus geen honderden mensen kunnen, heeft hij niet veel trek om eventueel bezoekers te moeten controleren op een vaccinatie- of testbewijs.

"Ik ben bioscoopexploitant en geen politieagent. Ik wil mijn vak met plezier blijven uitoefenen. De meesten zijn gevaccineerd, dan moet je de boel ook vrijgeven. Anders heeft het vaccineren ook geen nut gehad", constateert de ondernemer. "We zijn als bioscopen ook een spontaan uitje. Dat moeten we blijven, als mensen bijvoorbeeld van tevoren moeten testen, dan gaat dat niet werken. En dat moeten we ook niet willen."

Volle zalen

Albert Jan Vos van de Luxor Cinemas in Meppel vindt persoonlijk dat de bioscoopzalen weer vol kunnen als mensen negatief getest zijn of een vaccinatiebewijs kunnen tonen. "Dan kun je volgens mij naar honderd procent bezetting." Een voordeel voor Vos is dat bioscoopbezoekers in de zalen van Luxor al op ruime afstand zitten van elkaar, waardoor al snel ruim afstand gehouden wordt. "Maar ik zou erg graag naar een honderd procent bezetting willen."

Ook heeft hij geen problemen met de 'drempel' van het tonen van een negatief testbewijs. "Dat zal het wat lastiger maken, maar daar moeten we met z'n allen maar aan wennen. Ik snap dat niet iedereen het daarmee eens is, maar ik draag de gevolgen van een vaccinatie, dat is mijn probleem. Een niet-gevaccineerde moet dan op zijn beurt rekening houden met beperkingen van het bezoek van evenementen, een bioscoop of theater. Dat is de maatschappij waarin we leven."

Er is de filmsector veel aan gelegen om dit najaar zoveel mogelijk mensen te kunnen ontvangen. Er staan in de herfstmaanden veel titels op de planning, zoals de Nederlandse film De Veroordeling, het historische epos Benedetta van Paul Verhoeven en de nieuwe James Bond-film No Time To Die.