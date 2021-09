Nieuwe plek voor jongerencentrum Kloosterveen: bovenin sportkantine

Een jongerencentrum aan de Balkengracht in Assen voor de jeugd uit Kloosterveen kon deze zomer ineens toch niet doorgaan na protesten uit de buurt. Maar er is een nieuwe plek gevonden: de bovenverdieping van de vroegere sportkantine van korfbalclub AVO, op sportcomplex De Hoogspanning bij Kloosterveen.

Het college van B en W meldt dit in een brief aan de gemeenteraad. Voor het zomerreces waren in de raad nog vragen gesteld over het mislukken van het plan van de jeugdstichting El Padrino, om een jongerencentrum bij Kloosterveen te openen. Bewoners kwamen in opstand, omdat ze overlast vrezen. Fracties wilden graag dat wethouder Jan Broekema met El Padrino actief op zoek ging naar een nieuwe locatie. Dat lijkt nu gelukt.

Gebouw van gemeente

De eerste verdieping van de voormalige kantine van AVO op sportpark De Hoogspanning staat leeg. AVO koos voor haar korfballers voor het hoofdcomplex in Marsdijk. De sportkantine is van de gemeente. "We zijn nu in gesprek met El Padrino om daar de activiteiten voor jongeren tussen 13 en 17 jaar te organiseren", schrijft het college. Daarbij wordt gedacht aan poolen, tafelvoetbal, tafeltennis, dartborden, gamen of chillen.

Volgens het college verricht El Padrino nu al voorbereidende werkzaamheden in het pand. Maar omdat er een sportbestemming op zit, moet de gemeente nog wel de vergunning aanpassen. "Vanzelfsprekend kunnen zij pas van start wanneer de vergunningen zijn verleend", aldus B en W.

Behoefte aan eigen plek

Het college noemt het 'belangrijk', dat jongeren kunnen meedoen in Assen. "Dat houdt in dat we activiteiten voor de jeugd faciliteren en dat we overlast verminderen. Om dat voor elkaar te krijgen, ondersteunen we graag initiatieven voor en door de jeugd."

De gemeente krijgt volgens B en W regelmatig uit wijken te horen dat er meer georganiseerd moet worden, en dat jongeren graag eigen ontmoetingsplekken willen. "Ons streven is dat in elke wijk waar behoefte is, plek is voor activiteiten met en voor jongeren." In de wijk Peelo zijn in 't Markehuus regelmatig activiteiten te vinden. In Kloosterveen is al langere tijd vraag naar zo'n plek. Deze wijk kampt met overlastgevende jongeren die uit verveling baldadig worden en vernielingen plegen.

Verzet omwonenden

El Padrino dacht eerder dit jaar een mooie locatie te hebben gevonden, in een leeg bedrijfspand aan de Balkengracht. De plek ligt een eindje buiten Kloosterveen, richting de stad. Maar een groep omwonenden kwam in opstand. Ze vreesden voor lawaai en vernielingen door rondhangende jongeren buiten het jongerencentrum. Daarop besloot El Padrino de omstreden locatie weer op te zeggen.

Lees ook: