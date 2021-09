Zwartemeer zit te springen om meer woningen: ‘Idee van krimp is achterhaald’

Waardoor vooral ouderen en jongeren die in eigen dorp willen blijven de pas wordt afgesneden, stelt dorpsvoorzitter Leo Hoogenberg.

Hoogenberg bracht die boodschap donderdagavond over tijdens een werkbezoek van burgemeester Eric van Oosterhout. De woonvisie kwam daarbij ook ter sprake. Het dorp vergrijst in rap tempo en een daling van de bevolking. Het 3000 zielen tellende dorp is over tien jaar ruim 100 inwoners kwijt. Maar zet die daling in omdat er te weinig woningen zijn of wordt er juist niet gebouwd vanwege die daling?

Inbreng

Voor Hoogenberg is het klip en klaar: hier speelt het eerste scenario. "Het idee van krimp is volgens hem achterhaald: de daling kentert, stelt hij. "Maar ouderen met een zorgbehoefte trekken weg omdat er geen plek voor ze is. Voor jongeren geldt hetzelfde." Zonder passende woningbouw werk je krimp juist in de hand, vindt hij.

Een tweede probleem vindt Hoogenberg de geringe inbreng van Zwartemeerders bij het opstellen van de woonvisie. "Vanwege corona liepen de meeste bijeenkomsten digitaal. Wat voor velen toch een drempel is." Het geluid van het dorp komt daarom te weinig terug in de plannen.

De dorpsraad bespreekt met de gemeente en de burgemeester de woonvisie voor Zwartemeer (Rechten: RTV Drenthe / Rien Kort)

Dorpsraadlid Lies Hemme viel Hoogenberg daarin bij. "Als we met de handen over elkaar gaan zitten, dan komt het niet goed." Ze wijst daarbij op het nieuwbouwplan aan het Kniepveen. Jarenlang verliep de verkoop mede door de economische crisis uiterst moeizaam. Inmiddels is alles uitverkocht.

Ongebruikt voetbalveld

Het voormalige Chinese restaurant Shanghai en cafe De Nachdwacht worden (deels) verbouwd tot woonruimte. Ook daar is alles al zo goed als vergeven, aldus Hemme. "We hebben behoefte aan meer kavelmogelijkheden in Zwartemeer."

Zelf ziet zij kansen aan onder meer de Hoven, De Zwaai en akkers naar het Kniepveen. Een ongebruikt voetbalveld op het sportpark is ook een mogelijke kandidaat.

Burgemeester Eric van Oosterhout en de aanwezige ambtenaren spraken van een duidelijk signaal, dat zij door zouden geven aan de opstellers van de woonvisie.

Zwartemeer is niet uniek in de roep om meer kavels. Ook in Klazienaveen, Weiteveen en Nieuw-Schoonebeek is de behoefte groot.