Jan van Veen nu definitief hoofdcoach nationale wielerbond

Jan van Veen uit Dwingeloo is benoemd tot hoofdcoach van wielerbond KNWU. De voormalig schaatscoach komt over van sportkoepel NOC*NSF waar hij werkzaam was als prestatiemanager. Dit jaar was Van Veen al gedetacheerd bij de wielerbond als waarnemend hoofdcoach voor de disciplines BMX en baan.

Van Veen was sinds 2018 in dienst van NOC*NSF nadat hij was opgestapt als bondscoach van de Duitse schaatsers. Daarvoor was hij onder meer schaatscoach bij Team Corendon en Jong Oranje.

Zoveel mogelijk medailles op Spelen halen

"Jan heeft zijn toegevoegde waarde in de afgelopen tijd als waarnemend hoofdcoach BMX en baan meer dan bewezen", zegt directeur Thorwald Veneberg van de KNWU. "Richting de Spelen van Parijs zetten we de structuur binnen de KNWU anders neer met één hoofdcoach en één programmamanager voor alle disciplines. Als hoofdcoach gaat Jan de sporttechnische inhoud bepalen. De opdracht wordt om zoveel mogelijk medailles te halen op de Spelen van Parijs en Los Angeles en bij alle tussenliggende grote wedstrijden. Daarnaast wordt hij eindverantwoordelijk voor talentontwikkeling binnen de bond."

Samenwerken

Van Veen gaat nauw samenwerken met de bondscoaches in de diverse disciplines binnen de wielerbond. "We gaan samen kijken waar we de topsport en talentenprogramma's kunnen verbeteren. Dit om nu, maar ook in de toekomst, succesvol te kunnen zijn en blijven. Als hoofdcoach ga ik tevens discipline-overstijgend kijken hoe we beter kunnen samenwerken. Vanuit een integrale benadering ontstaan er voor de sporters meer en betere mogelijkheden", aldus Van Veen.