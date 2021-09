Stelling: Ik ben blij met een Formule 1-race in Nederland

Na een afwezigheid van 36 jaar is de Formule 1 weer terug in Nederland. Dit weekend racen de coureurs over het circuit in Zandvoort. Het was een karwei van de lange adem om de koningsklasse van de autosport naar ons land te halen, maar voor de racefans is dan eindelijk zover.

Ook Assen deed een poging om een prestigieuze Grand Prix op het TT Circuit te organiseren, maar de provinciehoofdstad legde het af tegen de Nederlandse kustplaats.

Over de komst van de Formule 1 naar Zandvoort zijn kritische geluiden te horen. Zo zijn de tribunes met tienduizenden toeschouwers dit weekend goed gevuld. Ook zetten mensen uit de cultuur- en evenementenbranche vraagtekens bij de camping naast het circuit, waar duizenden mensen kunnen overnachten. Dat gebeurt in een tijd dat meerdaagse festivals met overnachting niet mogelijk zijn. Ook zijn er zorgen over de stikstofuitstoot en de gevolgen van het race-evenement voor diersoorten als de rugstreeppad en de zandhagedis.

