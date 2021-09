OM ziet in Emmenaren de leiders van drugslijn Zuid-Amerika

Dit deden ze met een 55-jarige man uit Utrecht die directe contacten had met leveranciers van cocaïne in Zuid-Amerika.

Het OM verwijt hun onder meer deelname aan een criminele organisatie met als oogmerk grote hoeveelheden harddrugs te importeren. De mannen worden niet vervolgd voor het leiding geven aan deze organisatie, omdat hiervoor te weinig bewijs is.

Zout en oud ijzer

De mannen kwamen door een ander drugsonderzoek in juni 2018 bij justitie in beeld. Hun gesprekken werden getapt. Hieruit zou blijken dat zij bezig waren met het verschepen van cocaïne uit Brazilië, verstopt in zakken met zout. Na de ontdekking van bijna 71 kilo coke in een zoutlading die op 5 september 2019 nog in Brazilië werd onderschept, bedachten de mannen om cocaïne te verschepen in oud ijzer en metaal.

Eind mei vielen agenten woningen en panden binnen op zes locaties in Emmen, Nieuw Dordrecht, Den Haag en Utrecht. Een verdachte zat al in de cel. Er werd nog twee mannen uit Emmen (22 en 52 jaar), een 45-jarige man uit Den Haag, een 38-jarige man uit Hilversum en een 46-jarige man uit Amsterdam opgepakt. Vijf verdachten zitten op dit moment vast, twee lopen weer vrij rond en eentje is spoorloos.

