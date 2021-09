Tom Egberink voelt zich thuis in Tokio: 'Keihard gevochten voor medaille'

Samen met dubbelpartner Maikel Scheffers won Egberink vanochtend de strijd om het brons van een Japans koppel. De medaillestrijd op de baan is de beloning van een jarenlange strijd buiten de baan. Egberink en Scheffers hadden tijd nodig om een winnend team te worden. Meteen na het winnende punt vlogen de twee elkaar in de armen. Wat Egberink op dat moment zei tegen Scheffers? "Dat we hier keihard voor hebben gevochten en dit echt verdiend hebben", zegt de Dalenaar.

"Jammer dat we niet tegen die Fransen hebben gewonnen", doelt Egberink op de verloren halve finale. Maar hij sluit liever een toernooi winnend af met brons, dan verliezend en zilver omgehangen krijgen. "Natuurlijk is een zilveren plak altijd mooier dan een bronzen, maar deze (overwinning, red.) is misschien nog belangrijker dan een finale verliezen. We hebben zoveel strijd geleverd. Je krijgt een tegenslag, je verliest van die Fransen, je moet je opladen. Daar hebben we zeker samen alles aan gedaan. We hebben het er tot laat in de nacht over gehad." Volgens Egberink stak het duo er veel energie in om nog één keer samen te vlammen.

Stoeien

Zo vanzelfsprekend was de samenwerking niet. "In het begin lagen we te stoeien over hoe we moesten spelen", zegt Maikel Scheffers. Het bleek lastig de stijlen te verenigen. "Tom had een ander idee dan ik had. Je moet dan bij elkaar zien te komen. Uiteindelijk hebben we elkaar gevonden op alle vlakken", aldus de Brabander.

De verschillen werden overbrugd. Dat in combinatie met een Egberink die in de vorm van zijn leven lijkt te zijn, resulteerde dus in paralympisch brons. "Ik hoop dat nog voort te kunnen zetten morgen", blikt de Drent vooruit op zijn finale in het enkelspel.

Het brons was geen tussendoortje op weg naar de finale. "Zeker niet", zegt Egberink. "Ik heb heel weinig kunnen slapen, want je ligt toch te malen in bed en stond vanochtend weer vroeg op. Wat er ook gebeurt, ik zal alles leveren wat ik kan leveren."

