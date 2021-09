98 nieuwe positieve tests, nauwelijks uitbraken in het basisonderwijs

De afgelopen dag zijn er in Drenthe 98 nieuwe positieve coronatestuitslagen bij gekomen. Dat blijkt uit cijfers van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Volgens de cijfers zijn er geen Drenten door het virus overleden of opgenomen in het ziekenhuis.

Het gemelde aantal positieve tests van vandaag is het hoogst sinds 19 juli. Het weekgemiddelde in Drenthe ligt nu op 67 positieve tests.

De meeste nieuwe coronagevallen komen uit de gemeenten Emmen (29), Hoogeveen (22) en Coevorden (17). In Aa en Hunze testte geen enkele inwoner positief.

Drentse ziekenhuizen

Volgens het Acute Zorg Netwerk Noord-Nederland (AZNN) liggen in de Drentse ziekenhuizen momenteel tien coronapatiënten, van wie vijf op de intensive care. Afgelopen dinsdag lag dat aantal op zeven patiënten, van wie er drie op de ic waren openomen.

Aantal positieve tests, ziekenhuisopnames en overlijdens als gevolg van het coronavirus (bron: RIVM, 03-09-2021)

Gemeente Positieve tests Ziekenhuisopnames Overlijdens Aa en Hunze 1615 7 20 Assen 4478 (+5) 70 15 Borger-Odoorn 1743 (+9) 33 15 Coevorden 3189 (+17) 57 31 Emmen 9935 (+29) 175 80 Hoogeveen 5281 (+22) 78 41 Meppel 2666 (+4) 34 27 Midden-Drenthe 2300 (+3) 38 30 Noordenveld 2076 (+3) 34 26 Tynaarlo 1936 (+3) 25 24 Westerveld 1082 (+2) 17 21 De Wolden 2206 (+1) 33 24 Onbekend 64 0 0

Onderwijs

Volgens de GGD is de opening van het onderwijs terug te zien in het aantal positieve tests in Drenthe. De gezondheidsdienst ziet vooral een toename van het aantal positieve gevallen in het basisonderwijs. Over aantallen kan de GGD niks zeggen. "Het gaat vooral om besmettingen bij individuen. We zien nauwelijks clusters en uitbraken", vertelt een woordvoerder.

Aan het begin van deze week werd bekend dat er al verschillende schoolklassen in Drenthe naar huis zijn gestuurd vanwege een leerling die positief testte. Het ging om scholen in Diever en Emmen.

Of er een verdere toename van het aantal positieve tests valt te verwachten vanuit het onderwijs, is niet duidelijk. "Het is te vroeg om daar wat over te zeggen. Dat is van veel factoren afhankelijk." De GGD hoopt en verwacht dat besmette scholieren het virus niet snel verder overdragen in de thuissituatie. "Die kans is er wel natuurlijk, maar we verwachten dat de vaccinatie van gezinsleden een belangrijke rol speelt om dat te beperken." Vaccinatie maakt de situatie daarmee anders. "In het voortgezet onderwijs hoeven gevaccineerde leerlingen ook niet in quarantaine bij een nauw contact met een besmet persoon."

Het is afwachten of het onderwijs gaat zorgen voor een toename van het aantal positieve coronagevallen in heel Drenthe. "We hopen dat de vaccinatiegraad een belangrijke rol gaat spelen. Dat beperkt in ieder geval de risico's", aldus de woordvoerder.

Landelijk

Bij het RIVM zijn tot 10.00 uur 2.576 nieuwe positieve tests gemeld. Dat zijn er 230 minder dan gisteren.

Ziekenhuizen behandelen vrijdag ongeveer evenveel coronapatiënten als in de voorgaande dagen. In totaal liggen er nu 655 covid-19-patiënten. Dat zijn er vier meer dan op donderdag. Het totale aantal opgenomen patiënten schommelt al ongeveer een maand tussen de 600 en 700.

Op de intensive cares werd het de afgelopen dag iets drukker. Het aantal coronapatiënten daar steeg met zeven naar 216. Op de verpleegafdelingen kwamen juist drie bedden vrij. Daar liggen momenteel 439 mensen met corona, blijkt uit de dagelijkse cijfers van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS).

