Belangstelling uit IJsland voor Silphie van bijenhouder uit Elim

Twee dagen geleden vertelde Kikkert over Silphium Perfoliatum bij RTV Drenthe. Kikkert heeft een proefveldje achter zijn huis. Een landbouwinstituut in Smilde dat banden heeft met IJsland raakte meteen enthousiast en ging bij Kikkert op bezoek.

"Ze hadden haast, want vandaag moest de onderzoeker alweer terug naar IJsland", vertelt Kikkert. De grond is tussen de wortels weggespoeld, omdat die niet mag worden ingevoerd in IJsland. De onderzoeker heeft ook gevraagd of Kikkert zaden na wil sturen, zodra die rijp zijn.

Vulkanische bodem

De planten worden bij wijze van experiment eerst in kassen gekweekt. "Silphie zorgt voor veel humus en dat kunnen ze goed gebruiken in IJsland, dat grotendeels vulkanische gronden heeft. De onderzoeker houdt me op de hoogte hoe het gaat", aldus Kikkert.

Hij vindt het leuk dat er zo wordt gereageerd. "Wie had dat gedacht", zegt Kikkert. Al had hij er wel op gehoopt dat zijn proefveldje navolging zou krijgen. Want hij ziet veel potentie in Silphie als alternatief voor mais. Het is volgens hem beter voor bijen en boeren.

In opkomst

Kikkert heeft veel contacten in Duitsland, waar Silphie bezig is met een opmars. Twee jaar geleden haalde hij Silphie hier vandaan om ermee te experimenten.

Silphie is een vaste plant voor vijftien tot dertig jaar die wel drieënhalf meter hoog kan worden. Het bindt veel CO2, heeft ten opzichte van mais een vergelijkbare opbrengst per hectare en bevat een hoog eiwitgehalte. De wortels gaan tot wel twee meter diep, waardoor het gewas ook geschikt is voor drogere gronden. Spuiten met gif is niet nodig, want ongedierte houdt niet van Silphie. Het gewas is rijk aan stuifmeel en nectar.

