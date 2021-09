Friese studenten krijgen introductie in Assen: 'Het is een leuk stadje'

Vanaf de kerstvakantie gaan zo'n 120 Friese derde- en vierdejaars studenten praktijkopdrachten doen in het oude postkantoor in Assen, waar een zogeheten onderwijsatelier komt van de Thorbecke Academie. De studies Integrale Veiligheidskunde, Bestuurskunde en de onderzoeksgroep Cybersafety maken na de kerst gebruik van het atelier. Later volgen de opleidingen European Studies en HBO Rechten.

In kleine groepjes verkennen ze de stad. De studenten bezoeken vandaag het Drents Archief, het Drents Museum en de Nieuwe Kolk en ze lopen langs het nieuwe academiegebouw van de Thorbecke Academie.

Goede indruk

Bij het gebouw van de Thorbecke Academie werden ze opgewacht door wethouder Bob Bergsma. "Namens het college van burgemeester en wethouders heet ik jullie van harte welkom. We zijn hier vlakbij de terrassen. Dat is allemaal op loopafstand. We hebben hier ook de provincie, defensie en de rechtbank waar jullie opdrachten voor gaan doen. Ik wens jullie een heel mooie studententijd en heel veel plezier als jullie in Assen zijn."

Een ontgroening krijgen ze dan weer niet. "Nee, dat gaan we niet doen. We gaan er gewoon een leuke dag van maken", zegt Anna Tjalsma, praeses van het studiegenootschap Trias Politica.

De eerste indruk van Assen is goed. "We zijn alleen nog maar in het gebouw geweest met de bibliotheek en de bioscoop en dat zag er leuk uit", zegt Micah Gerbrandy. "Ja, het is een leuk stadje. Absoluut. Er zijn hier meer terrasjes dan in Friesland, dus dat is ook wel mooi meegenomen. Het bevalt wel", vult Milan Groote aan, die zelf uit Franeker komt.

Praktijkopdrachten

Directeur Richard Delger van de academie komt zelf ook twee dagen per week in Assen te werken. "We hebben al flink wat opdrachten van de gemeente, de provincie, de politie, justitie, de rechtbank. Nu moet alleen het pand nog klaar. En dat is binnen een paar maanden voor elkaar", zo zegt hij.

Wethouder Bob Bergsma verwacht dat de komst van de studenten de stad een boost geeft. En het smaakt naar meer. "Dit is wat mij betreft nog maar het begin. Het is heel goed voor Assen dat er zo'n groep nieuwe studenten landt. Dat is voor iedereen goed. Voor de horeca en voor het centrum. Ik ben er heel blij mee."