Extra vluchtelingen in bestaande azc's geen optie, gemeenten zoeken alternatieven

In Drenthe zijn meerdere locaties in beeld om vluchtelingen op te vangen en om statushouders te huisvesten. Eind september moet duidelijk zijn welke plekken geschikt zijn.

"De twaalf gemeenten zijn enorm aan het kijken of er iets kan en zo ja, wat. Er zijn voorlopige lijstjes opgesteld, nu wordt uitgezocht wat er kan", zegt commissaris van de koning Jetta Klijnsma. "Je kunt denken aan meerdere kleine locaties, maar dat gaat niet onmiddellijk."

In de Statenzaal van het provinciehuis in Assen ontving Klijnsma vanmiddag de Drentse burgemeesters en wethouders Wonen. Daarin werd geïnventariseerd welke mogelijkheden gemeenten het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) kunnen bieden. Het COA loopt tegen de grenzen van de opvangcapaciteit voor vluchtelingen aan. Ook afgevaardigden van het COA, Rijksvastgoed en het ministerie van Binnenlandse Zaken schoven aan bij het uur durende overleg.

Volle azc's

De instroom van nieuwe asielzoekers is hoog: vluchtelingen uit Afghanistan zorgen voor extra druk en door de opgeheven coronamaatregelen maken veel nareizigers hun geplande reis naar Nederland alsnog. Ook de verslechterde economische situatie door corona leidt waarschijnlijk tot meer migranten.

In de asielzoekerscentra komen daarentegen juist nauwelijks plekken vrij. Zo'n 11.000 asielzoekers die een verblijfsvergunning hebben gekregen (statushouders), hebben geen mogelijkheid om ergens anders te gaan wonen. Gemeenten hebben geen huizen beschikbaar.

Huidige opvanglocaties van het COA in Drenthe bieden geen mogelijkheid om meer vluchtelingen op te vangen dan nu het geval is, zoals in Musselkanaal werd gedaan. Daar komen er in het asielzoekerscentrum 21 plekken bij. Klijnsma: "Dat is in Drenthe geen optie. Misschien een of twee."

Opties

Waar eventueel nieuwe vluchtelingen wel opgevangen kunnen worden in Drenthe, houdt de commissaris voor zich. "We kijken ook naar voorzieningen voor statushouders. Dat kan van alles zijn, een paar units of een bestaand pand", zegt Klijnsma, die daarvoor geen concrete locaties wil noemen.

De tussenvoorzieningen, tussen het azc en een reguliere woning in, die Klijnsma voor ogen heeft moeten ook op de langere termijn uitkomst bieden op de woningmarkt. "De flexibele huisvesting kan later ingezet worden als woning voor bijvoorbeeld dak- en thuislozen of studenten."

Eind september wil Klijnsma met concrete voorstellen naar Den Haag. Demissionair minister Kajsa Ollongren (Binnenlandse Zaken) en staatssecretaris Ankie Broekers-Knol (Justitie) willen volgende week duidelijkheid. "Dat is wel erg snel", zegt Klijnsma. Volgens haar is de opvang nu nog mogelijk met de huidige voorzieningen, wel is ze positief over de houding van de Drentse bestuurders. "Het is mooi om te zien dat alle gemeenten in Drenthe hun best doen om perspectief te bieden."

Tijdens het overleg in het provinciehuis volgens Klijnsma niet besproken of er ook noodopvanglocaties beschikbaar zijn, zoals sporthallen waar bedden neergezet kunnen worden als er plotseling een piek in de instroom is.

