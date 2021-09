NK parachutespringen voelt als thuiswedstrijd voor gebroeders Slot

In één minuut tijd moeten ze samen, met hun geopende parachute, zoveel mogelijk voorgeschreven figuren uitvoeren. Alles wordt gefilmd door een camera en later beoordeeld door een jury. Wie in acht sprongen de meeste correct uitgevoerde formaties heeft laten zien is Nederlands kampioen.

Vader is piloot

De mannen springen al bijna dertig jaar. "Onze vader is piloot en we zijn opgegroeid in de omgeving Eelde. We hebben onze vader vaak geholpen op het vliegveld en daar landden ook de parachutisten. Dus we werden toen altijd al geprikkeld. En vliegen kost een hoop geld, maar parachute springen is nog te doen", reageert Eward.

Het Nederlands kampioenschap in Hoogeveen voelt als een thuiswedstrijd voor hen. "Hoogeveen is Drenthe en wij zijn Drenten, dus voor ons is dit wel extra bijzonder", gaat Eward verder.

(Artikel gaat verder na de video)

Voordat de mannen de lucht ingaan controleren ze bij elkaar hun uitrusting en gaan ze ook op de grond hun oefening alvast doorlopen om de figuren zo goed mogelijk in hun hoofd te prenten. Want uitgebreid praten in de lucht is lastig en de klok tikt door.

"Je bent met je handen, heupen en benen bezig en dan denk je er al vast over na hoe het er straks in de lucht uit moet zien", verklaart Herman. "We zijn er wel achter dat rust het beste werkt. Anders ga je fouten maken en dan kost het nog meer tijd", vult Eward aan. "In het dagelijks leven ben ik wel rustig, maar in de lucht wil ik nog wel eens te graag en moet Herman me afremmen."

Wereldkampioenschap en recordpogingen

De broers hebben inmiddels al een rijke carrière in de sport achter zich. Zo gingen ze van start bij het wereldkampioenschap in Rusland en deden ze ook mee met verschillende Europese en wereldrecordpogingen bij het formatiespringen. De mannen zijn nog steeds ambitieus. Maar bij gebrek aan tijd en geld is het lastig om internationaal de aansluiting te vinden volgens Eward.

"Parachutisten die meedoen in de wereldtop zijn vaak mensen die op een springcentrum werken of het zijn militairen die tijdens hun werk kunnen trainen en springen"

De Nederlandse titel van komend weekend geeft overigens het recht om aan het wereldkampioenschap mee te doen. De wedstrijden in Hoogeveen duren nog tot en met zondag. Publiek kan gratis komen kijken bij het vliegveldrestaurant.