Springruiter Alber Zoer: Ik waardeer wat ik toen had, maar ook wat ik nu heb

Terwijl de gloriejaren met Sam, Lowina en bovenal Okidoki inmiddels ver achter ons liggen, beheerst de paardensport nog altijd z'n leven. Okidoki was het miljoenenpaard van Zoer dat hij in 2010 verkocht en hem wereldfaam bezorgde.

"Aan de ene kant mis ik die tijd wel, aan de andere kant niet", reageert Zoer. "Ik ben blij met wat ik nu kan doen en wat ik nu heb waardeer ik ook. Maar wat ik toen had uiteraard ook. Ik heb wel een tijd gehad dat ik me daar wél druk om maakte. Maar toen had ik paarden voor dat niveau, nu heb ik paarden voor in de opbouwfase. Dan moet je je aanpassen. En je moet gewoon zorgen dat je zélf tevreden bent, dat is het belangrijkste."

Alles te koop?

Buiten dat hij springruiter is heeft Zoer samen met z'n vader een handelstal in Echten. "Op zich is alles te koop. Maar met sommige paarden heb ik iets speciaals. Dan zullen ze toch wel met iets extra's moeten komen", verklaart Zoer. Het accent is in de loop der jaren wel wat meer van de sport richting de handel verschoven. "In die tijd van Okidoki deed ik de handel erbij. Maar de stal moet ook blijven draaien dus moet ik af en toe ook wat verkopen."

'De ambities zijn er zeker nog wel'

Zoer is nog steeds ambitieus. Als hij ooit nog eens op een absoluut toppaard stuit zou hij graag de uitdaging aangaan. Twee keer greep hij al naast de Spelen. De eerste keer was hij reserve en vier jaar later liep hij net voor de Spelen een dubbele beenbreuk op. Zal het er ooit nog van komen?

"Wie weet, de ambities zijn er nog zeker wel. Ik heb goede jonge paarden maar het is altijd afwachten of dat laatste stapje gezet kan worden. Dat gaan we in de toekomst zien", besluit Zoer.

Jayla, Hlifax en Florian

In zijn stallen in Echten heeft hij nu zo'n zo'n dertig paarden onder het zadel. Hij heeft er drie meegenomen naar het internationale tweesterren-concours in Exloo. In alle rondes blijft hij foutloos. De 7-jarige merrie Jayla heeft hij zelf gefokt en opgeleid. Nadat ze een veulen heeft gekregen, is ze nu in de sport terecht gekomen. En ze doet het goed. Van de ruim zestig deelnemers rijden ze de zesde tijd.

Met Halifax eindigt hij in de kwalificatie van de Grote Prijs als dertiende. Morgen rijden ze samen de Grote Prijs. En met Florian, waar hij twee jaar geleden de Grote Prijs van De Wolden wist te winnen, wordt hij - ook zonder strafpunten - zeventiende.

Morgen is de Grote Prijs van de Provincie Drenthe in Exloo. Publiek is welkom in het hippisch centrum en de toegang is gratis.