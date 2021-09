Wat is er dit weekend te doen in Drenthe?

Tijd dus om er dit weekeinde op uit te gaan. Wat is er te doen in Drenthe?

Alternatieve Bloemencorso Eelde

Geen traditionele Bloemencorso in Eelde dit jaar. Vanwege de coronamaatregelen was het voor de organisatie niet mogelijk om het corso in originele vorm te houden. Maar er is een alternatief bedacht, want er is een heuse mozaïekenroute uitgestippeld.

De corsowijken hebben dus hun beste beentje voor gezet, en verschillende mozaïeken langs een loop- en fietsroute geplaatst. De route begint met de mozaïek van Westend, die staat opgesteld in de Beethovenweg. Daarna gaat de route via de Mozartweg, Hobbemaweg, Kamperfoelieweg en Fazantweg. De mozaïeken zijn het hele weekend te bewonderen, vanaf zaterdag 10.00 uur en zondag de hele dag. Het thema is rond de mozaïeken is '65 jaar fascinatie in bloemen'. Meer informatie vind je hier.

Officiële opening Meule van Wassens

Niemand anders dan Prinses Beatrix komt zaterdag naar Zuidwolde om de gerestaureerde molen De Vlijt, beter bekend als de 'Meule van Wassens', te openen. De korenmolen stond jarenlang stil, maar inwoners van het dorp richtten een stichting op waarmee geld werd ingezameld om de molen te kopen en te restaureren. De opknapbeurt kostte tonnen.

De opening bezoeken is mogelijk, maar bezoekers worden bij de toegang gecontroleerd op een coronatoegangsbewijs. Na de opening van Prinses Beatrix kan je de molen zelfs van binnen bekijken. Op het terrein rondom de molen is de hele middag een fair met diverse standjes, catering en muziek.

Er mogen maximaal 750 bezoekers tot het terrein worden toegelaten. Ook adviseert de organisatie om zoveel mogelijk om lopend of op de fiets te komen. Vanaf 10.30 uur zijn de deuren geopend, waarna Prinses Beatrix de historische molen op het middaguur opent.

De Meule van Wassens tijdens de hersteloperatie (Rechten: RTV Drenthe)

Beleefweek langs Drents-Friese grens

Het grensgebied van Drenthe en Friesland herbergt een aantal natuurgebieden, dorpen, landgoederen en landerijen. Het Holtingerveld en de Nationale Parken Dwingelderveld en het Drents-Friese Wold maken onderdeel uit van de grensstreek. Om de gebieden eens goed in de schijnwerpers te zetten, houdt IVN Natuureducatie er - in samenwerking met andere organisaties - een Beleefweek.

Bewoners en bezoekers zijn uitgenodigd om mee te doen met allerlei activiteiten. Daarmee moeten de gebieden op een speciale manier ervaart worden. Meer informatie en een overzicht van de activiteiten is te vinden op deze site.

Plattelandsfair Paard & Erfgoed

Frederiksoord is niet alleen bekend van de Koloniën van Weldadigheid, maar ook van de traditionele plattelandsfair Paard & Erfgoed. Bij dit evenement in de Tuinen van Frederiksoord staat het buitenleven centraal. Er is niet alleen een plattelandsmarkt met verschillende kraampjes, ook worden paarden- en hondenshows en kinderactiviteiten georganiseerd. Ook zijn een valkenier en een schaapsherder van de partij. Een dag voor iedereen die houdt van het 'buiten zijn'. Meer informatie en prijzen op www.paardenerfgoed.nl

Wollig Landleven fair

De Wollig Landleven fair strijkt zondag neer in Diever, waar wol en lifestyle- en streekproducten te koop zijn. Ook kun je breien, haken en spinnen met wol en zijn kleding, huisdecoraties en kunst te verkrijgen. Voor degenen die graag de handen uit de mouwen steken, zijn er workshops te volgen. De fair is zondag geopend van 11.00 tot 16.30 uur bij molen De Vlijt in Diever. Voor de racefans is het zelfs mogelijk om de Grand Prix in Zandvoort te bekijken.

Nachtvlindernacht

Zaterdag is de jaarlijkse Nachtvlindernacht. Verspreid door heel Nederland wordt naar nachtvlinders gekeken, onder begeleiding van experts. Nachtvlinders zijn normaal gesproken niet zo gemakkelijk te zien, dus moeten ze gelokt worden. Dat gebeurt met speciale lampen. En met appelstroop, want daar zijn de nachtvlinders dol op. In Nederland zijn er 800 verschillende nachtvlinders.

Heb je zin om deze te gaan bekijken? Kom dan naar het buitencentrum van het Drents-Friese Wold. Vooral nachtbrakers komen aan hun trekken, want de activiteit duurt van 20.00 uur 's avonds tot 01.00 uur in de nacht. Aanmelden vooraf is niet nodig, maar als het regent kun je beter thuisblijven. Dan kan er niet met de speciale lampen gewerkt worden, en gaat de Nachtvlindernacht niet door.

Lees ook: