Hennep: geliefd gewas voor natuurboer

"Hennep past prima in het natuurinclusieve project waar ik mee bezig ben. Het is een duurzaam gewas. Het vraagt weinig meststoffen en verzorging, na het zaaien kom ik er niet weer", aldus Eleveld.

Sterke vezel

"Het heeft verschillende toepassingen. Een belangrijke is de autoindustrie: in dashboardkastjes en deurpanelen wordt het verwerkt, het is een heel sterke vezel. Met textiel zijn ze ook bezig, maar ook bouwmateriaal en isolatiemateriaal. We hebben thuis verschillende ruimtes verbouwd en geïsoleerd met hennep. Onze eigen hennep zit achter de muur."

Eleveld: "Zo is onze zoektocht; hoe kunnen we het geheel wat duurzamer maken? Daar past dit gewas prima in."

Wilde dieren

Wat we vaker gezien hebben is dat hennep een geliefd gewas is voor heel wat dieren. Vooral de overgang van de hennep naar een bosgebied, daar vond ik een sporenpatroon wat voor mij nieuw was. Het bleek met de bronst van de reeën te maken te hebben. Ik heb een wildcamera opgehangen en ze in beeld gekregen, mooi om te zien! Maar ook de das en de steenmarter kwam uit de hennep, dus het leeft!"

