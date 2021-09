Kermis Assen draait weer: 'Het is nog wel even spannend'

De kermis in Assen is geopend, maar wel met maatregelen (Rechten: RTV Drenthe)

Lachende gezichten vanavond in Assen, want de kermis op de Veemarkt is om 18.00 uur geopend.

Omwonenden van de kermis kregen een sneak preview. Zij mochten op uitnodiging van de organisatie het terrein op. "We hebben ze uitgenodigd om anderhalf uur voordat de kermis opengaat alvast op het terrein te kijken met een hapje en een drankje. We moeten het samen doen, dus dat willen we ook", zegt Tamara Boor van de organisatie.

Volgens Boor is het geen goedmakertje voor de herrie waar de omwonenden de komende tijd mee te maken krijgen. "Nee, dat zie ik echt anders. We willen voor draagvlak zorgen. Als we het niet met elkaar doen, kan er niks meer georganiseerd worden."

Coronamaatregelen

Behalve lachende gezichten bij de exploitanten en bezoekers kan er bij de gemeente ook wel een glimlachje af. "Het is hartstikke mooi voor Assen en natuurlijk voor de exploitanten want die hebben magere tijden achter de rug", zegt wethouder Mirjam Pauwels.

Toch is het niet alleen maar vrijheid blijheid want er zijn nog steeds coronamaatregelen van kracht. "Het is best wel spannend om te zien wat er allemaal wel en niet kan", zegt Pauwels daarover. "Het betekent extra opletten dat er goed de ruimte is tussen de bezoekers en dat er goede doorstroom is." Ook mogen er maximaal 1.200 bezoekers op het terrein. "We hebben met de organisatie afspraken gemaakt dat het goed in de gaten gehouden wordt."