Liveblog: FC Emmen verliest ook bij Helmond Sport [gesloten]

In de gehele wedstrijd heeft FC Emmen twee kansjes. Daarvan vloog de eerste er meteen in. Na een goede voorzet vanaf de linkerkant wist Jellert van Landschoot het leer achter Emmer doelman Michael Brouwer te knikken. De tweede kans was voor Arno van Keilegom. Hij schoot rakelings naast.

Het beeld in de rest van de wedstrijd was vooral een omsingeling van het Helmondse strafschopgebied. Toch speelde FC Emmen de thuisploeg in de kaart. Met lange ballen, die allemaal een prooi waren voor het centrale duo of de doelman, werd de Drentse club nauwelijks gevaarlijk.

Met vier punten uit vijfduels is de competitiestart ronduit teleurstellend te noemen voor de Drentse club. Volgende week wacht hopelijk een ommekeer voor de mannen van Dick Lukkien in het thuisduel tegen MVV. Uiteraard zijn wij er dan weer bij: zowel in een kersvers liveblog als in een live radioverslag.

Het liveblog van het duel tegen Helmond Sport is hieronder terug te lezen.