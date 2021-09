Opening Speel en Leer Veenhuizen: ouders kunnen eindelijk binnen kijken

De kinderen gaan al een half jaar naar school op deze locatie, maar ouders hebben nog nooit binnen gekeken. Door het coronavirus konden zij geen rondleiding krijgen door het nieuwe gebouw.

Een knuffel tussendoor

Het doel van het kindcentrum is om een volledig pakket aan te bieden voor kinderen van 0 tot 12 jaar. Volgens directeur Leonie Schuiten van de kinderopvang Kidscasa is het heel waardevol dat kinderen van de kinderopvang in hetzelfde gebouw zitten als waar de basisschool zit. "Ze kunnen de juf van groep 1 alvast leren kennen. Het is niet meer nieuw. En voor broertjes en zusjes is het ook superfijn dat ze op één locatie zitten en elkaar nog even een knuffel kunnen geven overdag."

De school heeft zo'n tachtig leerlingen. Steeds worden twee groepen gebundeld: groep één en twee zitten bij elkaar in een lokaal, groep drie en vier, ga zo maar door. Maar tijdens de lessen door zie je af en toe een kind naar de centrale hal lopen met de laptop of een blocnote. In die hal kunnen ze zelfstandig werken. "De keuze is er om in de klas of op een plek die het kind beter past het werk van de dag te doen", legt basisschooldirecteur Aukje Oldekamp uit. "Dat kan bijvoorbeeld de trap waar studieplekken zijn gebouwd of in de zithoek."

Beide directeuren zijn erg tevreden over het nieuwe gebouw. Ook zijn ze blij dat ze de ouders eindelijk een rondleiding krijgen in het kindcentrum.

