FC Emmen weet ook muur Helmond Sport niet te slechten: 1-0 verlies

Na twee nederlagen, een gelijkspel en slechts één zege verloor FC Emmen vanavond opnieuw. Bij Helmond Sport, tot vanavond de nummer 19 in de Keuken Kampioen Divisie, werd het 1-0. De thuisploeg sloeg kort na rust toe en bouwde daarna met succes een muur in de eigen zestien. Wat Emmen ook probeerde, die muur werd niet geslecht.

Door de nederlaag blijft FC Emmen steken op 4 punten. De Drentse ploeg is gezakt naar plek 18 en heeft na vijf duels de meeste verliespunten van alle clubs op het tweede niveau.

Dick Lukkien moest het vanavond, om uiteenlopende redenen, stellen zonder Araujo, Burnet, Carty, Caciano, Mendes, Bijen, Kharchouch en Assehnoun. Basisplaatsen waren er voor Luzayadio (op rechtsback), Hardeveld (linksback) en Bijleveld die het aan de rechterkant voorin mocht proberen. Daardoor verhuisde Scholte naar de plek achter spits Hilterman en kwam Van Ooijen vanaf de rechterkant.

Vanaf minuut één had Emmen, zoals verwacht, het meeste balbezit maar was in de eerste helft te chaotisch. De groenhemden kwamen te veel in de duels. Over de zijkanten en ook door het midden stichtte de ploeg te weinig gevaar. Hilterman was er wel één keer dichtbij maar zijn schot belandde via Helmond-doelman Havekotte in het zijnet. Jari Vlak kreeg in de eerste 45 minuten drie aardige schietkansen, maar zijn inzetten gingen even vaak naast. Helmond Sport, dat loerde op de omschakeling, kreeg voor rust één kopkans. Bosiers zag inzet gekeerd worden door Brouwer.

1-0 direct na rust

De eerste aanval na rust leverde de thuisclub wél een goal op. Emmen leed balverlies, waarna veel ruimte ontstond in de omschakeling. Houttequiet, had alle tijd, zette vanaf links voor en Van Landschoot kopte geheel vrijstaand binnen: 1-0.

Amper een minuut later had het 2-0 kunnen en eigenlijk ook moeten staan. Balverlies bij Luzayadio leidde een razendsnelle counter in die tot verbazing van iedereen naast werd geschoten door Van Keilegom.

FC Emmen was wakker, zocht daarna met man en macht de aanval en kreeg ook kansen. Achtereenvolgens Scholte, Van Ooijen en invaller Van Kaam kregen de bal echter niet tegen de touwen.

In het laatste kwartier sloeg de vertwijfeling meer en meer toe. Het balbezit bleef, de druk ook, maar de ideeën niet en dus bleef het bij 1-0.