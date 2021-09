Skatevierdaagse in Hoogeveen succesvol: 'Goede training voor de Weissensee'

De wandelvierdaagse is een begrip, net als de zwemvierdaagse. Waarom dan geen skatevierdaagse, bedacht de KNSB dit jaar. Skeeleren is ten slotte weer helemaal hip, sinds corona. De vierdaagse duurde van 31 augustus tot en met vandaag. Deelnemers konden kiezen om een afstand van 5, 10, 15 of 20 kilometer af te leggen.

Meer leden werven

De IJshazen, een schaatstrainingsvereniging die naast schaatsen ook aan wielrennen, skeeleren en droogtrainen doen, hield de vierdaagse op de wielerbaan, zodat deelnemers gezellig samen rondjes konden skeeleren. Behalve dat dat gewoon heel erg leuk is, hoopte de vereniging zo ook meer leden te werven, want die zijn er nooit genoeg.

"We zijn een vereniging met tachtig leden, waarbij de leeftijd varieert van 8 tot 80", vertelt voorzitter Nina Oostwoud. "We kunnen er altijd wel een paar extra gebruiken. We hebben zo'n tien deelnemers van buiten onze vereniging die meedoen. Daar zitten heel enthousiaste mensen tussen, dus ik heb wel goede hoop dat we daar extra leden aan overhouden."

Via een zogenoemde sprint-app kunnen deelnemers hun gereden afstand bijhouden. "We hadden ook voor een parcours kunnen kiezen, maar dat is wat lastiger, want dan moeten er verkeersregelaars komen enzo."

'Goed weer en goed asfalt'

Gea Geert doet mee aan de vierdaagse als training voor een schaatstocht op Weissensee. "Met skeeleren gebruik je dezelfde spieren, dus dat is een heel goede training", vertelt ze. Ze doet donderdagavond voor de derde dag op rij mee. "Het is goed weer, het asfalt is super en het is gezellig."

Ook haar zoontje is in de baan. Wat hij zo leuk aan skeeleren vindt? "Je gaat snel, en je hoeft niet echt te lopen. Het is gewoon anders. En als je dan je skeelers uit hebt voelt het ook weer anders."

Elke dag tien kilometer

Jente Staalduinen skeelert elke dag 10 kilometer. "Ik vind het leuk dat je zo sportief bezig bent", zegt ze. Op de vraag of ze lid wordt van De IJshazen klinkt een volmondig 'ja'.

Voorzitter Oostwoud is al met al erg tevreden over het verloop van de vierdaagse. "Dinsdag was het nog wel superspannend of het allemaal goed zou komen. Maar ik ben heel tevreden. Dus ik denk wel dat we het volgend jaar ook weer gaan organiseren."