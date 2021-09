Première theaterstuk over Muskee: 'Feestgevoel in de buik bij het slotapplaus'

In de binnentuin van de Ondernemersfabriek zagen zo'n vijfhonderd mensen de eerste in een reeks van zeventien voorstellingen over het leven van Harry Muskee, jarenlang frontman van Cuby + Blizzards. Naast Nyhoff is onder anderen de 14-jarige Sem Donkers te zien als de jonge Muskee, Alfred van den Heuvel als ex-manager en vriend Johan Derksen en Erwin Java als zichzelf: gitarist van Cuby + Blizzards.

'Echt gewéldig'

En de muzikale voorstelling viel goed in de smaak. "Het was geweldig, echt gewéldig!", zeggen twee dames na afloop. "Een hartstikke leuke show met fantastisch geluid, op een prachtige locatie", zegt een mannelijke bezoeker. Iemand anders is laaiend enthousiast over de de verhaallijn. "En mooi dat zoiets in Assen kan!"

Regisseur Dick van den Heuvel is ook opgetogen. "Je krijgt een soort feestgevoel in je buik als je het slotapplaus hoort. Vooral na Window of my eyes was het applaus overweldigend." De voorstelling is nog tot en met 26 september te zien. Meer informatie is te vinden op muskeetheater.nl.

RTV Drenthe zendt vanaf morgen een nieuwe podcast uit. De serie HARRY gaat over het leven van Harry Muskee, de legendarische zanger van de Drentse bluesband Cuby + Blizzards. De eerste aflevering is morgen te horen in Drenthe Toen en vanaf dan ook in je favoriete podcast-app en via Spotify. In de eerste aflevering komen de jeugdjaren van Muskee voorbij en zet hij zijn eerste stappen in de muziek. Verder komt de oprichting van Cuby + Blizzards aan bod en hoe zo'n indruk die band maakte in de regio.

