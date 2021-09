Buitenzwembaden gaan in winterslaap na tegenvallend zomerseizoen

"Ze doen zo ontzettend veel", zegt vaste zwemmer Jan Willem Nieuwenhuis. "Het is niet alleen het bad vol laten lopen. Het is ook het onderhoud doen, het schoonmaken.... Er komt heel wat bij kijken bij zo'n zwembad."

Daarom verrasten de vaste ochtendzwemmers de vrijwilligers gisteren met een klein cadeautje. Dat doen ze elk jaar, maar nu met nog een klein beetje meer aandacht omdat het bad dit jaar grondig is gerenoveerd. "Het was een race tegen de klok afgelopen voorjaar", vertelt Nieuwenhuis. "We hebben nieuw sanitair, nieuwe aankleding en de tuin is opnieuw aangelegd. Ik ben ervan overtuigd dat het nu het mooiste buitenzwembad is van Drenthe."

Juist door die renovatie hadden de medewerkers gehoopt op wat meer bezoekers. Maar de zon liet zich deze zomer weinig zien, dus in een duik hadden mensen toch wat minder zin. "Het aantal bezoekers valt inderdaad wat tegen", vertelt badmeester en vrijwilliger Minne Jellema. "We hadden rond de 42.000 bezoekers. Normaal zitten we ruim boven de 50.000."

Hollen of stilstaan

"Het valt of staat met het weer. Als het slecht weer is, komt er helemaal niemand, dan kun je urenlang naast een leeg bad staan. Maar als de temperatuur boven de 25 graden uitkomt, kun je over de kopppen lopen. Het is dus hollen of stilstaan."

Temperatuurafhankelijk dus, maar de vaste ochtendzwemmers hebben daar geen boodschap aan. "Het heeft ook wel wat om in de regen te zwemmen", vindt Nieuwenhuis. "Vooral die dikke regendruppels op je rug zijn heerlijk. Ik laat me daar zeker niet door tegenhouden."