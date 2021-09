Noordscheschut verliest ook zijn tweede duel in de Hoofdklasse

VV Noordscheschut heeft ook zijn tweede wedstrijd in de Hoofdklasse verloren. Buitenpost was met 1-3 te sterk. De ploeg van trainer Marc van Meel had geen geluk met de keuzes van de arbiter, want bij alle drie de doelpunten kon een vraagteken gezet worden.

Na een saai eerste half uur, was de eerste grote mogelijkheid voor Nick Koster. Hij kwam een teennagel tekort om de openingstreffer te maken. Een minuut later was het wel raak aan de andere kant, al leek voorafgaand aan de goal van Rob Schokker een overtreding vooraf plaats te vinden.

Vrije trap

Na de rust kreeg Buitenpost gelijk een goede kans. Rolf Dijk leek vrij voor de keeper te staan, maar de keeper floot voor een overtreding van Noordscheschut. Vervolgens was het Dijk die bal heerlijk in de hoek krulde. De vraag was toch of de scheidsrechter geen voordeel had moeten geven.

De treffer van Dijk leek de beslissing. Al dacht invaller Melvin Mol daar heel anders over. Via een corner maakte hij de 1-2 via een bekeken schot. Daarna rook de thuisploeg een punt en ging daarna op zoek. Onder meer Niels Overweg had de gelijkmaker op de schoen.

Blessuretijd

In blessuretijd kreeg Noordscheschut nog een vrije trap op een mooie positie. Melvin Mol raakte de paal waarna Erolind Dergurti via de tegenstoot de 1-3 maakte. Ook bij deze treffer rook het naar buitenspel, maar daar koopt de ploeg van trainer Marc van Meel niets voor. Na twee duels heeft Noordscheschut nog steeds nul punten.