Albert Velthuis neemt na 42 jaar afscheid van het christelijk onderwijs

Na ruim 42 jaar in de christelijke onderwijswereld neemt Albert Velthuis komende donderdag officieel afscheid. Velthuis is -nu nog- voorzitter van het college van bestuur van Christelijke Kindcentra (CKC) in Drenthe, de koepel van dertig christelijke basisscholen en kinderopvangcentra in zes gemeentes.

Een groot afscheidsfeest zit er in verband met corona niet in. "Nee, dat kan helaas niet. Ik ga nu op afscheidstournee langs alle locaties en dat vind ik ook geweldig. Ik heb er nog vijf te gaan. Dat is ook een cadeautje", zegt hij in het radioprogramma Cassata van RTV Drenthe.

Velthuis is 65 en hoeft nog niet te stoppen. "Ik heb altijd gezegd dat ik in het jaar dat ik 65 word ga stoppen met werken in de rol waarin ik nu zit. Het is een stevige baan met veel verantwoordelijkheden, dat vraagt veel tijd en ook veel druk. En ik vind het ook heel goed dat een jongere generatie opstaat."

Het coronavirus heeft het er ook niet leuker op gemaakt, zegt Velthuis. "Als ik nu tijdens mijn afscheidsrondje de kinderen weer zie denk ik: wat heb ik jullie gemist." Hij verwacht dat we voorlopig nog niet af zijn van corona. "Het gaat niet weg, we zullen er mee moeten leren omgaan de komende jaren, ermee dealen. Er gaat nog steeds af en toe een klas naar huis als er weer een besmetting is, ook afgelopen week nog."

Geld voor onderwijs

Minister Arie Slob heeft 375 miljoen euro beschikbaar gesteld de komende twee jaar, voor meer salaris voor schoolleiders en leraren. "Ik vind het een waardeloze regeling", zegt Velthuis daar over. "In onze stichting is er volgens de criteria maar één locatie in Assen die daar voor in aanmerking komt. Terwijl wij nog zeker vijf andere scholen hebben waar de situatie vergelijkbaar is met die in Assen. Ik vind dat scheef."

Velthuis vindt dat het een maatregel moet zijn die voor alle scholen geldt. "We hebben jarenlang om wat geld gevraagd, en nu ineens komen de miljoenen binnen. Dat is fijn, maar ik had het liever wat minder gehad en dan structureel. Het zijn allemaal tijdelijke maatregelen en over twee jaar is het weer afgelopen."

Velthuis laat het CKC met tevredenheid en georganiseerd achter zegt hij. "Ook met een traan, maar ik heb er zelf voor gekozen."