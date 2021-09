ACV met tien man langs VVOG

Steyn Strijker werd namelijk al in de vierde minuut met rood van het veld gestuurd. De middenvelder van ACV maakte, volgens scheidsrechter Mulder uit Uithuizen, een te zware overtreding op Rafik El Hamdi. "Met gestrekt been over de bal", oordeelde Mulder.

Quispel en Schans (1)

ACV moest dus al snel schakelen. Behouden spelen, de organisatie bewaren en in de omschakeling gevaarlijk proberen te worden. Dat lukte prima. VVOG had geen enkel idee om ACV echt in verlegenheid te brengen. De thuisploeg speelde in een laag tempo en had bovendien te weinig creativiteit aan de bal. De Assenaren bleven simpel op de been en kwamen via Freddie Quispel zelfs terecht op 0-1. De spits kopte fraai raak uit een voorzet van Gijs Jasper. Het was voor Quispel zijn tweede grote kans van de wedstrijd, want kort daarvoor stuitte hij nog op VVOG-doelman Polhoud. Overigens had Mulder toen ook kunnen en misschien ook wel moeten fluiten voor een strafschop voor ACV, want Quispel werd tot twee keer toe ernstig gehinderd. Vlak voor rust tikte Daniël Schans na een scrimmage de 0-2 binnen.

Snelle 1-2 en 2-2

VVOG schoot uit de startblokken na rust. Uit een mooie vrije bal zorgde El Hamdi voor de 1-2 en kort daarna leverde een misverstand tussen ACV-doelman Ben Wormmeester en Nande Wielink een niet te missen kans op voor Jeremy de Graaf: 2-2.

Quispel en Schans (2)

De thuisclub wilde erop en erover, maar door gestuntel achterin bij VVOG (met een hoofdrol voor Polhoud) trok ACV aan het langste eind. Wederom Schans tikte, weer uit een scrimmage, de 2-3 binnen waarna Quispel (de beste man van het veld vanmiddag) de 2-4 tegen de touwen schoot.

Volgende week topper tegen Sparta Nijkerk

Volgende week speelt ACV een absolute topper, want dan komt medekoploper (en de grote favoriet voor de titel) Sparta Nijkerk naar Assen.