Moedig Hurry Up redt het niet tegen Sittardia

Bij 13-6 voor LIONS leek het erop walk-over in de maak was. "We spelen dan gewoon te schijterig", vertelt trainer/coach Joop Fiege na de tijd.



Brent Riksten

De 9-5 van invaller Brent (18) betekende het startsignaal voor de inhaalrace. Fiege over de jongeling die van E&O is overgekomen: "Hij zorgt voor de ommekeer. Hij gaat er gewoon voor. Kop d'r veur!"

Met zijn achtste van de avond scoorde linkerhoekspeler René Jaspers een kwartier voor tijd de aansluitingstreffer (24-23). Na balverlies van LIONS was het Vrgoc die zelfs voor de eerste en enige voorsprong van het uitduel voor de Zwartemeerders tekende. Aan de overkant maakte Joris Baart, op schot met acht doelpunten, gelijk (26-26).

Frustrerend

In de slotfase gaf meervoudig landskampioen LIONS een voorsprong van één niet meer uit handen. "Normaal gaan we er hier met veertig af", is de lezing van topschutter Jaspers. "Het is frustrerend dat je geen punt meeneemt. Dat hadden we wel verdiend."

René Jaspers, maakte er acht (Rechten: RTV Drenthe / Stijn Steenhuis)

In Zuid-Limburg traden de oranje-zwarten voor het eerst aan zonder de gestopte clubicoon Ronald Suelmann. Jaspers besluit: "We laten zien dat we ook met andere jongens kunnen spelen en winnen."