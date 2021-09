Arjen Boerstra: 'In het Amazonewoud zou ik het nog een keer doen'

"Het was heel intens", zegt hij. "Je zit de hele tijd binnen in dezelfde ruimte. Toen ik vandaag eruit kwam en opgehaald werd en opeens in dat bootje stapte voelde ik opeens de buitenruimte, die je een week lang niet hebt gehad. Ik moest eerst wennen, maar het was ook een grote vreugde om die ruimte om je heen te voelen."

Het huisje waar Boerstra een week lang in verbleef (Rechten: Sophie Timmer/RTV Drenthe)

Het experiment was voor Boerstra ook deels een zelfonderzoek. "Wat gebeurt er als je alle impulsen van buitenaf stopt. En je dwingt jezelf met weinig dingen om je heen de tijd door te komen. Dat is heel confronterend. Je kijkt naar je gedachten en je neigingen, bijvoorbeeld om snel weer je telefoon te grijpen, maar dat kon niet."

Hij kan niet zeggen dat hij zichzelf is tegengekomen. "Wel frustratie, angst en alleen zijn. En dat is wel intens." Boerstra voelde zich wel kwetsbaar in het huisje boven het water, vooral 's nachts. "Dan hoor je het lawaai in de buurt van jongeren die op stap gaan, die hebben op zich niks in de zin, maar je kunt geen kant op en dat is geen plezierig gevoel."

Zou Boerstra het nog een keer doen? "Niet in deze vorm, maar stel je voor dat je het huisje in het Amazonewoud zou kunnen hangen, dan zou ik er wel voor gaan."

Lees ook: