Drentse steden op oude kaarten in nieuwe atlas

Volgens Brood vertegenwoordigen Drentse steden elk een ander stadstype: "Coevorden is een vestingstad, Meppel een handelsstad, Assen een ambtenarenstad en Emmen een jonge industriestad." Eerder schreef het duo al de Historische Atlas NL en de Historische Streekatlas NL.

Het gaat dus niet alleen om steden die ooit stadsrechten kregen. Brood: "Voor de jonge steden houden we een grens van 75-duizend inwoners aan."

Paleisjes voor de werkende klasse

Daarmee valt ook Emmen binnen de verzameling van 150 steden die in de atlas behandeld worden, aldus Brood: "Emmen is in de naoorlogse tijd enorm gegroeid. Van veendorp naar stad in een korte, explosieve tijd. Met Emmermeer als beroemde voorloper van de moderne nieuwbouwwijk, want hier is het woonerf uitgevonden, een primeur in Nederland. Wederopbouwarchitectuur met een enorme speelsheid, veel variatie. Paleisjes voor de werkende klasse, met veel licht en ruimte, eigenlijk zou je dit het vervolg op de vooroorlogse tuindorpen kunnen noemen. "

Kaartmannetje Paul Brood in de ´ambtenarenstad´ Assen (Rechten: Lydia Tuijnman RTV Drenthe)

Geweren en kanonnen

Volgens Brood is de geschiedenis van Drentse steden op de voet te volgen dankzij de kaarten in de archieven: "Als je de archieven doorspit zie je dat er eigenlijk van elk tijdvak prachtige kaarten bewaard zijn gebleven, waarin je heel duidelijk een moment in de ontwikkeling van zo'n stad kunt zien. Bijvoorbeeld op de kaarten die we van Coevorden vonden, daar zie je prachtige voorbeelden van vestingbouw. Het kasteel, het grote plein, het geometrische stratenplan waarbij naar elk bastion een straat loopt. Een stadsbeeld dat helemaal past in een tijd dat er oorlog gevoerd werd met geweren en kanonnen. Maar op jongere kaarten zie je vervolgens dat die vestingwerken worden afgebroken, want het is niet meer nodig om die stad te verdedigen en ze liggen alleen maar in de weg."

Atlassen weggeven in Drenthe Toen Drenthe Toen mag de komende vijf zondagen een Historische Stadsatlas van uitgeverij Wbooks in Zwolle weggeven aan een luisteraar die een toepasselijke vraag goed weet te beantwoorden. Aanstaande zondag 5 september wordt de eerste aflevering van de vijfdelige serie reportages uitgezonden, tussen 12.00 en 14.00 uur op Radio Drenthe. Na afloop zijn de uitzendingen terug te luisteren via uitzending gemist op onze website.

Zomerresidentie

De atlas toont ook Meppel, op een handschriftkaartje uit de 17e eeuw. Brood: "Dit is vermoed ik de eerste manuscriptkaart waar Meppel op staat, een kruispunt van waterwegen, zoals het Meppelerdiep en de Hoogeveensche vaart. Er is maar één straat, meer is het eigenlijk nog niet. We vonden dit kaartje bij het Drents archief. Het toont ook duidelijk waarom Meppel uitgroeide tot een handelsstadje, want de locatie, op het kruispunt van waterwegen, die doet het hem natuurlijk."

'Kaartmannetjes' Paul Brood en Martin Berendse (Rechten: Uitgeverij WBOOKS)

De kaart die voor de atlas voor Assen werd geselecteerd is een plan voor de vergroting van de stad. Brood: "In 1809 kwam koning Lodewijk Napoleon kwam naar Assen en besloot dat hij daar zijn zomerresidentie wilde bouwen. Zijn architect Judici probeert de provinciehoofdstad met zijn 'ontwerp tot vergrooting der stadt Assen' een meer stadse allure te geven, het moest een soort Den Haag van het Noorden worden. Maar Lodewijk Napoleon wordt afgezet en de plannen gaan niet door. Het duurde nog lang voordat Assen minder op een dorp ging lijken."

Op donderdag 9 september zal burgemeester Eric van Oosterhout van Emmen het eerste exemplaar in ontvangst nemen.

Lees ook: