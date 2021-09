Juweeltjes en jammerklachten; op pad met Heemschut

Bereid je voor op gejuich óf gejeremiejeer, én vooral op veel wetenswaardigs over Drentse gebouwen, buurten en landschappen onder de titel juweeltjes en jammerklachten. De wandelingen zullen het hele jaar door in Drenthe toen te horen zijn, elke aflevering maken we er eentje. We beginnen in Assen en werken langzaam de hele provincie door.

Mooi, lelijk of mooi van lelijkheid? Flat aan de Brink te Assen. (Rechten: Lydia Tuijnman RTV Drenthe)

Zinloze lelijkheid

De Heemschut-mannen nemen geen blad voor de mond, zo pakken ze uit over de zinloze lelijkheid van het plein achter de Asser Hema, het schandelijke verval van een monumentale lagere school in Kloosterveen en de treurige teloorgang van een deel van het oude TT race-circuit. Maar ook veel moois passeert de revue. Ordentelijk en respectvol gerestaureerde panden aan de Vaart krijgen complimenten, net als het nieuwe treinstation.