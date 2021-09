Ruim de korte broeken nog niet op: 25 graden in aantocht

Maandag blijft het nog wel wat grijzig met een spatje regen, maar wordt het al 22 tot 23 graden. Later op de dag komt de zon meer door. Dinsdag is ook nog een wissel vallende dag met zonnige moment en meer wolken. De temperatuur stijgt dan naar 24 graden.

Regel vrij op je werk

Woensdag is de dag om vrij te regelen op je werk. Van der Zwaag: "Het kan rond zonsopkomst wel eens idyllisch verlopen met grondmistbanken gecombineerd met een fraaie zonsopkomst." De temperaturen zullen dan stijgen naar 25 graden en op een enkele plek naar de 26 graden. "En dat bij een zwak oostelijk briesje", aldus Van der Zwaag.

Het feest is dan nog niet voorbij, want donderdag stijgt het kwik ook naar de 25 graden. "Er steekt wel een matige wind op die in de loop van de dag gaat waaien uit zuidelijke richtingen", weet Van der Zwaag.

Genieten op het Paterswoldsemeer (Rechten: ANP / Marcel Jurian de Jong)

Zon steeds vroeger onder

Ondanks de zomerse temperaturen en de zon, kunnen we er wel steeds minder van genieten. De zon verdwijnt deze week om 20.15 uur achter de horizon, volgende week al om 20.00 uur. De verwachting is dat zodra de zon weg is het ook wel snel afkoelt. Maar met een vest of trui aan, kan je buiten nog een lange tijd vertoeven.

Groeizame zomer

Nu dat de zomer bijna voorbij is kunnen we ook een beetje terugblikken. "Het was vooral een groeizame zomer", vertelde Van der Zwaag eerder deze week. "Alles wat kon groeien, staat mooi in het blad en is 'vol'. Het hoog- en laagveen in Drenthe is goed bediend, net zoals de bossen en bijvoorbeeld de zandgronden op de Hondsrug." Toch zullen de zonaanbidders niet enorm hebben genoten van het weer in juli en augustus, beaamt Van der Zwaag. "Voor hen was het goed dat zij de grens over konden naar plekken waar wat meer warmte was."

Heide Balloërveld in bloei (Rechten: RTV Drenthe/Fred van Os)

Tropische dagen hebben we in onze provincie dan ook amper gehad. Van der Zwaag telt er maar één. "Dat is niet vaak voorgekomen." Volgens hem heeft dat onder andere te maken met de atmosfeer die in een rustige toestand verkeerde. "Er waren lagedrukgebieden in de buurt van Nederland en hogedrukgebieden in de buurt van het Verenigd Koninkrijk. Daartussen ontstonden vaak noordelijke winden. Dat systeem veranderde maar nauwelijks in juli en augustus, en daardoor werden ook steeds buien aangemaakt."

