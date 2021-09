Podcast HARRY #1: 'Stumble and fall', over de jonge jaren van Muskee

Muskee is er dan al een tijdje niet meer, maar eigenlijk is hij nog springlevend. In de nieuwe RTV Drenthe-podcast HARRY duikt journalist Roy van Gool de komende weken in het leven van Harry Muskee.

In de serie spreekt hij met mensen die Muskee van dichtbij hebben meegemaakt. Zo hoor je onder anderen oud-bandleden als Erwin Java, Hans la Faille en Hans Waterman, maar ook voormalig manager Johan Derksen. Verder komen ook vrienden als Rudy Leukfeldt aan bod en praat Van Gool met Muskees vrouw Douwien Oosterhof.

Aflevering 1: Stumble and Fall

Vandaag is de eerste aflevering - Stumble and Fall - waarin de jeugdjaren van Muskee voorbijkomen en hij zijn eerste stappen in de muziek zet als bassist. "We waren een vriendenclub, dus we zeiden: 'Ga jij maar bas spelen'. Dat vond Harry eigenlijk helemaal niet leuk, maar hij wilde toch wat", zegt jeugdvriend Jaap Hilbrandie. Later wordt Muskee zanger, maar ook dan overtuigt hij niet meteen. "Ik vond het niks", lacht fotograaf en goede vriend Rudy Leukfeldt.

Maar het werd wel degelijk wat. Cuby + Blizzards wordt uiteindelijk opgericht. Een band die al gauw indruk maakt in de regio. "Potverdorie, daar stond een band zeg. Niet te geloven", zegt drummer en later C+B-bandlid Hans Waterman over de eerste keer dat hij ze ziet spelen.

Luister hieronder naar de eerste aflevering van de podcast HARRY.

