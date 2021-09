Vissen moet gedetineerden uit PI Veenhuizen helpen met terugkeer in samenleving

Gedetineerden komen tijdens deze viswedstrijd in aanraking met mensen buiten de gevangenis. Dat is goed voor de re-integratie, meent plaatsvervangend gevangenisdirecteur Johan Koldenhof van de penitentiaire inrichting (PI) in Veenhuizen. "Het gaat erom dat een gedetineerde een aantal vaardigheden opdoet die hij nodig heeft om een baan te verkrijgen en te behouden", legt Koldenhof uit. "Wat je hier bijvoorbeeld leert als gedetineerde is samenwerken, omgaan met teleurstellingen, omgaan met successen en respect voor dier en milieu. Dat is heel belangrijk wanneer je gaat werken. Je moet er dan tegen kunnen dat je kritieken krijgt."

Samenwerking

Ook wordt de samenwerking met de Penitentiare Inrichting in Veenhuizen, Sportvisserij Nederland, Sportvisserij Groningen Drenthe, Hengelsportvereniging Veenhuizen en Harkboot.nl vandaag officieel ondertekend. Zo heeft de ene partij ervoor gezorgd dat de watergang vrij is van overmatige plantengroei en de andere partij heeft de vissen uitgezet in het water.

Ondertussen gaat hier en daar een dobber onder. Twee uur lang wordt er gestreden om in totaal het grootste aantal centimeters aan vis. Drie gedetineerden vormen samen het team van Norgerhaven. Zij nemen het op tegen andere teams die bestaan uit leden van de Hengelsportvereniging Veenhuizen en uit vrijwilligers van de organisatie Sporten voor een Toekomst uit Utrecht.

Bekijk hier de reportage:

Kansen

Gedetineerde en de wedstrijdleider van de dag, Michel denkt dat het vissen medegedetineerden kan helpen om rust te vinden. "Mensen kunnen overdenken wat hun plannen voor de toekomst zijn of waar ze naar toe willen met hun leven. Dat neemt niet weg dat ze zelf heel hard moeten werken om de kansen te grijpen buiten de poort."

Die kansen zijn er. Bij het bedrijf Harkboot kunnen gedetineerden een werkervaringsplek krijgen, vertelt directeur Leon Sterk. "Ze kunnen uitvoerend werk doen: dus het bedienen van een harkboot. We gaan dan eerst kijken of iemand affiniteit heeft met het werk. Dan krijgt hij meteen een opleiding en vervolgens gaat hij aan het werk." Sterk heeft zo'n werkervaringsplek al aan iemand van de PI vergeven. Volgens de directeur gaat dat erg goed. Er is zelfs al iemand in betaalde dienst gekomen bij het bedrijf.

Zetje in de goede richting

Henk Mensinga van Sportvisserij Groningen Drenthe helpt bij de ondersteuning van het project. Mensinga vindt het belangrijk dat zijn organisatie maatschappelijk actief is. "Dit is een project wat daar heel goed bij aansluit. Je probeert re-integratie te bewerkstelligen en geeft mensen die het moeilijk hebben toch een zetje in de goede richting. Als de gedetineerden straks weer vrij rondlopen is het mooi als ze kunnen zeggen: hé, dat heb ik toch weer opgestoken en daar kan ik mijn voordeel mee doen."

Uiteindelijk zijn het de leden van hengelsportvereniging Veenhuizen die de viswedstrijd winnen. Zij hebben in totaal 216 centimeter aan vis gevangen. Dat is twee centimeter meer dan het team van Norgerhaven. De wedstrijdleider en gedetineerde Michel kijkt terug op een geslaagde dag. "Het is heel mooi dat je met de buitenwereld kunt communiceren en dat je kunt vertellen dat het niet zo zwart-wit is als het allemaal lijkt. Ik denk dat het wederzijdse begrip wel groter is geworden door samen te gaan vissen of een activiteit te gaan doen."