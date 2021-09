30 jaar Harry's Blues: 'Muskee is er al 10 jaar niet meer, maar voor mij leeft hij nog'

Zo klinkt het begin van de allereerste uitzending van Harry's Blues, een programma dat Radio Drenthe tot op de dag van vandaag nog altijd uitzendt. Tot aan Muskees dood in 2011 kropen de twee wekelijks achter de microfoon, sindsdien doet Haar het in z'n eentje. En voorlopig gaat hij er ook nog wel mee door, want vanavond is de eerste uitzending van het nieuwe seizoen te horen.

Drents icoon

Terug in de tijd. Albert Haar (72) uit Zuidwolde heeft nog voor de oprichting van Radio Drenthe in 1989 al het idee om ooit een programma met Harry 'Cuby' Muskee te maken. "Harry was dé figuur op muzikaal gebied in Drenthe", vertelt hij in een podcast over Harry Muskee, die RTV Drenthe de komende weken uitzendt. "Voor mij was hij een Drents icoon. Als er ooit een Drentse omroep opgericht zou worden, dan moest er ook een programma met hem komen."

De eerste twee jaar lukt dat nog niet, maar in 1991 is het zover: Harry's Blues is geboren. "Harry was meteen enthousiast", weet Haar nog. "Radio boeide hem altijd al. Bovendien zag hij er de mogelijkheid in om zijn muzieksoort - de bluesmuziek - onder de aandacht te brengen."

'Harry ging steeds platter praten'

Het programma wordt ook in het Drents gepresenteerd. Volgens Haar heeft Muskee daar in het begin een beetje moeite mee. "Hij was niet gewend om altijd Drents te praten, zeker niet achter een microfoon", vertelt hij. "Ik deed dat vanaf het begin al, maar Harry ging met de tijd ook steeds platter praten."

Harry's Blues zorgt ook voor een bredere interesse bij beide presentatoren. "We hadden afgesproken dat Harry de blueskant deed, ik had meer een country-achtergrond. Die ruimte was er zeker. En wanneer we een gast hadden die iets klassieks wilde horen, draaiden we dat ook." Haar denkt dat Muskee ook wel beïnvloed is door het programma. "Ik merkte in de loop der jaren dat Harry wat meer de kant van de liedjes opging. Dus wat minder harde en stevige stukken." Gasten die in die jaren aanschuiven zijn onder anderen Jimmy LaFeve, Eric Taylor en Daniël Lohues.

Lagrand, Haar en Muskee tijdens de Amerika-reis in 1993 (Rechten: Albert Haar)

Op zoek naar de roots in de VS

Hoogtepunten in al die jaren zijn ongetwijfeld de twee reizen die Haar en Muskee naar de Verenigde Staten maken. In 1993 vertrekken ze voor het eerst, op zoek naar de wortels van de blues. "Ik was wel verrast door het voorstel van toenmalig directeur/hoofdredacteur Klaas de Vries", weet Haar nog. "Want het kostte wel een paar centen."

Haar is meteen enthousiast, Muskee iets minder. De blueszanger was nog nooit in Amerika geweest (een Amerikaanse tournee van Cuby + Blizzards in 1969 ging niet door, omdat Muskee niet wilde) en staat er aanvankelijk wat afwijzend tegenover. Haar denkt te weten waar de twijfeling dan in zit. "Harry was er nog nooit geweest, maar hij had er wel heel veel beelden bij, vanuit de muziek en de radio. Je loopt natuurlijk het risico dat het kan tegenvallen als je er eenmaal bent. Maar Harry heeft het toch gedaan."

Voorwaarde van Muskee is wel dat er een derde persoon meegaat. Mondharmonicaspeler John Lagrand - die ook bij C+B meespeelde, pakt eveneens z'n koffers. "Harry en ik deden het in opdracht van Radio Drenthe, John ging op eigen gelegenheid."

Nóg een reis

De groep is vier weken lang op reis. "Dat was wel een avontuur", lacht Haar. "Maar soms ook wel een opgave. Wanneer je met z'n drietjes in een hotel zit en dag in, dag uit met de auto op pad bent, dan komen er natuurlijk wel allerlei dingen naar boven. Irritaties, maar gelukkig ook veel plezierige dingen. En we planden ook tijd voor onszelf in."

De eerste reis in 1993 gaat door de zuidelijke staten waar de basis voor de blues ligt. In 1999 gaan ze opnieuw naar Amerika. "De tweede reis startte in Mississippi, maar ging daarna naar het noorden. Naar Saint Louis, Chicago en Detroit", zegt Haar. Voor Harry's Blues zijn de reizen volgens hem belangrijk geweest. De twee leren veel over de essentie van bluesmuziek.

Luister naar de podcast HARRY RTV Drenthe zendt vanaf vandaag een meerdelige podcast uit over het leven van Harry Muskee. De blueszanger zou afgelopen juni 80 jaar zijn geworden en eind deze maand is het tien jaar geleden dat hij overleed. Het verhaal van Albert Haar - zoals hij dat hier vertelt - komt in een latere aflevering aan bod. De aflevering van vandaag gaat vooral over Muskees jonge jaren en zijn eerste stappen in de muziek.

Ziek

Jaar in, jaar uit maken de twee elke week weer een nieuwe aflevering. En altijd met hetzelfde plezier en dezelfde energie. "Harry was er altijd", weet Haar. Maar in 2011 begint Muskee te kwakkelen met z'n gezondheid. Op 19 juni nemen de twee de laatste uitzending van dat seizoen op.

Zomerse opname nooit uitgezonden

De twee nemen zomervakantie tot 11 september, maar niemand weet dan nog dat Muskee niet terug zal keren. Ook zelf weet hij dat dan niet. "Ik heb in juli van dat jaar nog wel een aflevering opgenomen met hem, alvast voor in september", vertelt Haar. Die aflevering met Muskee wordt uiteindelijk nooit uitgezonden.

"Hij zag er wel slecht uit", weet Haar nog. "Maar ik zag hem vrij regelmatig, dan zie je minder goed dat iemand achteruitgaat." Muskee belandt in de zomer van 2011 in het ziekenhuis. Daar blijkt dat hij leverkanker heeft. Einde verhaal. Haar is nauw betrokken bij de laatste fase van Muskees leven. Samen met Rudy Leukfeldt (fotograaf en vriend van Muskee) helpt hij de blueszanger en zijn vrouw bij het regelen van de uitvaart.

Op 11 september begint een nieuw seizoen van Harry's Blues, dat Haar dan al alleen presenteert. Muskee is dan 'wegens ziekte' niet aanwezig. Meer wordt niet verteld. Op 26 september 2011 overlijdt Harry Muskee op 70-jarige leeftijd.

Harry Muskee in de radiostudio, in 2009

Stoppen? Geen denken aan

Dat Albert Haar door zou gaan met Harry's Blues was voor Muskees dood al duidelijk. "Zijn muziek moest gehoord blijven worden. Niet alleen C+B, maar ook de muziek van de minderheid. De zwarte bluesmuziek. Dat is de reden waarom ik ben doorgegaan en waarom ik het programma nog steeds zo maak als toen met Harry. Het is een hommage." Ook Muskee wilde dat het programma zou blijven bestaan.

"Op Harry's grafsteen staat een Drentse vertaling van een van zijn laatste liedjes, More than I could ask for, meer dan ik had verwacht", verduidelijkt Haar. Muskee schreef het lied als ode aan zijn vrouw Douwien, maar de zin kan op meerdere dingen zijn leven slaan. "Ik denk bijvoorbeeld dat Harry ook nooit had gedacht dat hij twintig jaar lang dit programma zou maken. Daar was hij best trots op."

Volgens Haar is het bijzonder dat het programma nu al dertig jaar bestaat. "Het is aantal keer geprobeerd om zeep te helpen, want er waren weleens wat directeuren die het anders wilden doen. Maar uiteindelijk is het altijd blijven bestaan", zegt hij trots.

Muskee en Haar drinken een borrel onder de hete Amerikaanse zon, 1993 (Rechten: Albert Haar)

Het is een soort fantoompijn, want je voelt het gemis" Albert Haar over het gemis van Harry Muskee

'Harry leeft voor mij nog steeds'

Wel is het voor Haar schakelen na Muskees overlijden. "Wanneer je twintig jaar met iemand samenwerkt die naast je zit, die je kunt aankijken en die je kunt bevragen, en je moet het daarna in je eentje doen... Het is een soort fantoompijn, want je voelt het gemis. Natuurlijk slijt het met de jaren, maar dat gevoel is heel lang aanwezig geweest."

En toch 'hoort' Haar nog altijd die bekende stem als hij in de studio van Radio Drenthe zit. "Ik ervaar dat nog bij elke opname. Ik draai weleens muziek die ik nog nooit eerder had gehoord. Dan zei Harry altijd: "Ik weet er niks van. Ik har er nog nooit van heurd." Ik hoor het hem nog zó zeggen."

Albert Haar weet het zeker: als Harry Muskee nog had geleefd, dan schoof hij nog altijd wekelijks aan in de studio. En dus blijft dat gemis er nog altijd. "Ik heb op band en beeld nog veel opnames van hem, die ik zo af en toe tegenkom. De stem klinkt nog zo vertrouwd, alsof ik hem gisteren nog gesproken heb. Harry is tien jaar dood, maar voor mij leeft hij nog steeds."

Albert Haar, Daniël Lohues en Harry Muskee ergens in de jaren 90 (Rechten: RTV Drenthe)