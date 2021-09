Golfclub De Gelpenberg trots op eerste Pro Golf Tour: 'Volgend jaar nog beter en groter'

En dus kan de club niet alleen terugkijken op een geslaagde eerste editie van het internationale toernooi op Drentse bodem, ook kijken ze stiekem al vooruit: "Volgend jaar wordt nog groter en beter."

Winnaar

Winnaar werd de Duitser Frederich Schott. Volgens de organisatie was de een na laatste wedstrijd van de Pro Golf Tour tot de laatste hole spannend. Maar uiteindelijk was het Schott die nipt won van de nummer twee, de Portugees Thomas Gouveia.

Natuurlijk is het sportieve gedeelte voor de golfliefhebbers fijn om te weten, maar voor de Drentse club was de hele week überhaupt een unicum. Voor het eerst streek de Pro Golf Tour neer bij een club in Noord-Nederland. En dus was het voor golfclub De Gelpenberg tijdens de voorbereidingen al spannend.

"Mensen die hier aan meedoen zijn toch professionals. Ze komen van over de hele wereld en zijn wel wat gewend qua evenement", vertelt Van der Weerd. "Dus we wisten ook niet zo goed wat we moesten verwachten. Maar we hebben geprobeerd het zo goed mogelijk voor te bereiden." Om de baan in topconditie te krijgen werkten de afgelopen periode niet de gebruikelijke zeven, maar twaalf greenkeepers rondom de club.

RTV Drenthe maakte eerder deze week een reportage over de voorbereidingen:

Zaterdag was de apotheose van het toernooi met een Duitse winnaar, maar de club uit Aalden was vooral trots op de woorden van de directeur van de Pro Golf Tour. "Dat hij onze baan de beste noemde. Die kunnen we mooi in onze zak steken", aldus Van der Weerd.

'Topbaan'

"Alle 156 deelnemers waren heel lovend over zowel de baan als de totale organisatie. Denk bijvoorbeeld ook aan de bijna honderd vrijwilligers die hebben geholpen en bijna dag en nacht klaarstonden voor de spelers", legt Van der Weerd uit.

De organisatie prees De Gelpenberg om de Drentse nuchterheid en vriendelijkheid. Ook werd aan alle spelers gevraagd om na afloop van elke ronde in een gastenboek te schrijven hoe ze het ervaren hebben. Volgens Van der Weerd waren ook die reacties overweldigend.

"Ik heb ook gehoord dat veel spelers terug gaan komen naar Coevorden om te trainen of met vrienden een rondje te spelen. En ze vonden het ook fantastisch hier in de omgeving in kleine dorpjes zoals Oosterhesselen, Gees en Aalden."

Nagenieten

Voor nu kunnen de organisatie, vrijwilligers en leden even nagenieten. "Maar over een paar weken gaan we ook langzaam weer plannen smeden voor 2022", vertelt Van der Weerd.

Volgens hem zijn de Pro Golf Tour, de hoofdsponsor van het toernooi en de club het erover eens dat afgelopen week naar meer smaakt. En dus willen ze ook volgend jaar weer topgolf in Aalden hebben.

