Advocaat nabestaanden mortierongeluk: 'Cruciale voorschriften niet nageleefd'

De regels rond de veiligheid van mortieren zijn jarenlang niet nageleefd. Dat zeggen getuigen over het mortierongeluk in Mali, waarbij militairen Kevin Roggeveld en Henry Hoving om het leven kwamen. Beide slachtoffers waren gelegerd op de Johan Willem Friso Kazerne in Assen.

Het radioprogramma Argos van de VPRO kreeg inzage in het feitenonderzoek van de marechaussee. Daaruit blijkt volgens het programma dat het ministerie systematisch de regels negeerde. "Ook in andere gevallen dan het fatale mortierongeluk", schrijft het programma op de website. In het programma is een nagespeeld verhoor te horen waarin een getuige verklaart dat het controleren van de munitie niet haalbaar is.

Advocaat Michael Ruperti van de nabestaanden komt aan het woord in het programma. Ook hij las het onderzoeksdossier . "Toen ik het las, sloeg ik steil achterover", zegt hij. "Je komt heel makkelijk tot de conclusie dat cruciale voorschriften, zoals bij de classificatie van de munitie niet zijn nageleefd. Je ziet heel goed waar de fouten zijn gemaakt", zegt hij. "Het is best hard om te lezen dat je ziet 'oh jee, het is daar in het munitiebedrijf al niet goed gegaan.'"

Ondeugdelijke munitie

Hoving en Roggeveld, militairen van het 13e Infanterie Bataljon van de Luchtmobiele Brigade komen op 6 juli 2016 om het leven bij een mortierongeluk. Het ongeluk gebeurt tijdens een oefening als een mortiergranaat ontploft in de lanceerbuis. Uit onderzoek blijkt later dat de mortier deel uitmaakte van een partij ondeugdelijke munitie.

Volgens het OM kan niet worden achterhaald wat er precies is misgegaan. Omdat volgens het OM de oorzaak van de ontploffing niet vast kan worden gesteld, kan "ook niet worden vastgesteld of het ongeval het gevolg is van het handelen of nalaten van één of meerdere personen."

Wel stappen minister van Defensie Jeanine Hennis-Plasschaert en Commandant der Strijdkrachten Tom Middendorp op. Ook is er een schadevergoeding uitgekeerd aan de nabestaanden. Maar daarmee is de kous niet af voor onder meer Greetje Groenbroek, de moeder van Maliganger Henry Hoving. "Geen sprake van. Wij kunnen pas verder met ons leven als de schuldigen zijn gestraf", zei ze eerder tegen RTV Noord.

Artikel 12

Om het OM te dwingen toch een strafzaak in te stellen, hebben de nabestaanden een klacht ingediend bij het Gerechtshof. Het Hof kan dan het OM opdragen de zaak te heropenen.

Luister de hele uitzending van Argos hier terug.