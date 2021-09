Bloemencorso in bescheiden vorm: 'Het is een goede oplossing zo'

Alles was al in kannen in kruiken en het corso zou een testen-voor-toegang-evenement worden. "We hadden alles klaarstaan totdat de regel 'tot 750 man' kwam. Alle wijken bij elkaar hebben al 2.000 vrijwilligers. Dat kunnen we niet eens kwijt en dan zou je heel veel mensen moeten teleurstellen, dus dat hebben we niet gedaan", vertelt voorzitter van het corso Jacqueline Haaijkens.

De voorbereidingen van het corso zijn in maart al begonnen, toen leek er in de zomer nog van alles mogelijk. "We hadden ingespeeld op de versoepelingen en dachten: mozaïeken dat is wat we kunnen. Uiteindelijk is er wel gebouwd op onderstellen voor als we toch mochten rijden. Maar helaas, corona"

Zandvoort

Deelnemer Jorrit de Boer kijkt vandaag daardoor wel met scheve ogen naar wat er in Zandvoort allemaal mag en kan. "Als ik hier kijk naar het aantal deelnemers, dan is dat natuurlijk veel minder dan dat het normaal is. Ik vind dat jammer, zeker als je kijkt naar Zandvoort wat gaande is, dan denk ik: dat hadden wij met het corso ook kunnen doen. Dan hadden we ook gewoon een grote wagen kunnen bouwen."

Maar, door de creativiteit en inzet van de mensen komt in elk geval het traditionele saamhorigheidsgevoel weer naar boven. "De situatie is anders, maar het doel van het corso in nog steeds hetzelfde. Het kriebelt en iedereen wil graag weer aan de grote wagens werken. Volgend jaar gaan we gewoon weer volle bak knallen."

En de bezoekers die vandaag genieten van het bloemenspektakel, vinden het prachtig. "Het is een goede oplossing zo", zegt een voorbijganger. "Ik vind dat ze dit leuk bedacht hebben."