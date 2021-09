Muzieklijst Harry's Blues 5 september 2021

Op 6 oktober is het 30 jaar geleden dat de eerste uitzending van Harry's Blues te beluisteren was. Harry Muskee en Albert Haar presenteerden het programma en de muziek werd uitgezocht door Harry Muskee. Twintig jaar lang verzorgden de beide mannen het programma tot Harry Muskee op 26 september 2011 overleed. Daarna is het programma door Albert Haar voortgezet. Maar nog steeds is de geest van Muskee aanwezig. In de eerste aflevering van het jubileumseizoen vier stukken die in de eerste uitzending werden gedraaid: van The Vaughan Brothers, Joe "Guitar" Hughes, Lightning Hopkins en Johnny Copeland.. En aandacht voor het werk van muzikanten die ons recent zijn ontvallen. Het wordt steeds drukker in 'bluesheaven'. En uiteraard werk van de 'master' himzelf. Twee stukken uit de theaterproductie MUSKEE So Many Roads die deze maand in Assen wordt gespeeld.